Le HCB menait de deux buts à 10 minutes de la fin du temps réglementaire contre Zoug avant de concéder l’égalisation à 165 secondes du gong. Mais cette fois-ci, les Biennois ont eu le dernier mot grâce à un but de Yannick Rathgeb en prolongation (64e, 6-5). Après huit défaites de rang en championnat, le HCB a enfin signé sa première victoire. Il était temps!

Six buts en première période

Six buts en 20 minutes de jeu (3-3), le tout avec deux des meilleurs gardiens de la ligue (Jonas Hiller et Leonardo Genoni) devant les filets : les spectateurs de la Tissot Arena ont vécu une première période complètement folle vendredi entre le HC Bienne et l’EV Zoug. Kovar (deux buts) et Martschini ont marqué pour les Zougois, Fuchs, Ullström et Gustafsson ont répondu dans le camp seelandais.

Tandis que la deuxième période s’est terminée sans buts marqués, le HC Bienne a pris les devants au troisième tiers grâce à deux buts marqués en l’espace de 21 secondes à la 45e minute (Künzle, 4-3 et Schneider, 5-3). Mais comme cela a toujours été le cas depuis le début de leur série négative, les Seelandais n’ont pas réussi à conserver leur avance. Hofmann a réduit le score en powerplay (50e, 5-4) avant que Linbberg égalise à 165 secondes de la fin du temps réglementaire (58e, 5-5). En prolongation, les Biennois ont eu le dernier mot grâce à une réussite de Yannick Rathgeb en supériorité numérique (64e, 6-5).

Cyrill Pasche, Bienne

Bienne – Zoug 6-5 ap (3-3 0-0 2-2)

Tissot Arena. 5761 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Abbet, Kaderli et Progin.

Buts: 4e Kovar (Hofmann) 0-1, 8e Fuchs (Rajala) 1-1, 9e Kovar (Klindberg, Hofmann) 1-2, 10e Ullström (Kreis/ 4 c 4) 2-2, 15e Martschini 2-3, 19e Gustafsson (Fuchs/ 5 c 4) 3-3, 45e Künzle (Ullström, Rathgeb/ 5 c 4) 4-3, 45e Schneider (Riat) 5-3, 50e Hofmann (Kovar, Senteler/ 5 c 4) 5-4, 58e Lindberg (Alatalo/ 4 c 5!) 5-5, 64e Rathgeb (Fuchs/ 4 c 3) 6-5.

Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Brunner, Gustafsson, Künzle; Riat, Neuenschwander, Schneider; Kohler, Tanner, Tschantré; Wüest. Entraîneur: Törmänen.

Zoug: Genoni; Morant, Geisser; Wüthrich, Alatalo; Thiry, Zryd; Stadler; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Zehnder ; Langenegger, Albrecht, Leuenberger. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Bienne sans Hügli, Lüthi, Pouliot ni Ulmer (blessés). Zoug sans Bachofner, Diaz, Schnyder, Zgraggen (blessés) ni Schlumpf (suspendu). But de Senteler annulé pour une obstruction sur le gardien (5e) et de Tschantré pour hors-jeu (34e). Tir sur le poteau: Linbberg (23e). Temps mort demandé par Bienne (62e).

Pénalités: 5 x 2’+ 1 x 10’ (Riat) contre Bienne, 5 x 2’ contre Zoug.