Les portes du vestiaire seelandais sont longtemps restées fermées après la victoire 6-5 après prolongation face au EV Zoug. Pas de célébrations démesurées ni de cris de joie évidemment après cette première victoire récoltée après huit claques consécutives en championnat.

Antti Törmänen a pris la parole en vase clos, certainement pour féliciter ses joueurs et leur rappeler que le plus dur, désormais, est derrière eux. Peut-être aussi pour leur signaler que marquer six buts au EVZ, d’autant plus lorsque Leonardo Genoni se trouve devant les filets, est un superbe accomplissement, mais qu’en encaisser cinq à domicile, souvent de façon dilettante, démontre aussi qu’il reste un sacré bout de chemin à faire sur le plan défensif pour être vraiment compétitif ces prochaines semaines, celles qui décideront de l’issue de la saison.

«Spécialité maison»

On n’ose toutefois à peine imaginer la sinistrose qui se serait assurément emparée du camp seelandais si match-là lui avait encore une fois filé entre les doigts. Le scénario a pourtant été le même que celui entrevu tant de fois depuis le début du mois de décembre et cette invraisemblable série de défaites. Les Biennois ont encore galvaudé une avance de deux buts dans les derniers instants du match.

Ils menaient 5-3 grâce à un doublé de Künzle et Schneider en l’espace de 21 secondes à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire (45e). Mais Zoug est tout de même parvenu à égaliser à 165 secondes de la fin du temps réglementaire, sans que cela surprenne grand monde vendredi à la Tissot Arena. Foirer une fin de match? Un copier-coller des derniers matches du HCB, un désagréable sentiment de déjà-vu et presque une «spécialité maison» pour la troupe d’Antti Törmänen.

Immense fardeau

Cette victoire, après huit défaites de rang, dix même si l’on y ajoute les désillusions de la Coupe de Suisse et de la Champions Hockey League, libère enfin le HCB d’un immense fardeau. Mais elle ne signifiera pas grand-chose si elle n’est pas suivie désormais par une série positive de plusieurs matches.

Pour les Biennois, la bonne nouvelle est que la «crise de résultats» - comme le directeur sportif Martin Steinegger avait qualifié l’interminable passage à vide de son équipe dimanche dernier lors de la dernière défaite en date du HCB à Davos (3-2 après prolongation) – n’est plus qu’un mauvais souvenir. Reste désormais à soigner la confiance en soi et la solidité défensive lorsqu’il est question de gérer une avance à la marque, et tout ira définitivement beaucoup mieux pour le HCB. Offensivement, le HCB a prouvé vendredi qu’il avait encore de beaux restes…

Cyrill Pasche, Bienne