Les points forts

Le directeur sportif Loïc Burkhalter a mis sur pied une équipe extrêmement compétitive et surtout très équilibrée. Le nouveau coach, le Suédois Mikael Kvarnström, succède à Serge Pelletier et va apporter une nouvelle dynamique au groupe. Il devra toutefois réussir à faire passer son message en Suisse après avoir passé les six dernières années en Norvège. Reste que le mélange entre vétérans et jeunes talents est l’un des atouts du HCC. D’autre part, la formation des Mélèzes peut compter un bon duo de gardiens avec les deux anciens Lausannois, Christophe Bays (28 ans) et Matteo Ritz (21 ans).

Les points faibles

Le HCC risque de manquer de profondeur sur la longueur de la saison. Enfin, le poids des attentes: le HCC, certes finaliste au printemps dernier, n’a toujours pas remporté ce titre de deuxième division après lequel il patine depuis… 1996.

Les étrangers

L’Américain Tim Coffman (74 points en 56 matches la saison passée) et le Canadien Brett Cameron (51 points en 56 matches) continuent de défendre les couleurs du HCC. Coffman sera d’ailleurs à nouveau plongé dans la course pour le titre de meilleur compteur (3e derrière le duo du HC Ajoie Devos/Hazen en 2018-2019).

Le joueur à suivre

Makai Holdener. A 22 ans, le Genevois trouvera-t-il enfin son bonheur au HCC après avoir accumulé les expériences non concluantes en National League (Bienne, GE Servette, FR Gottéron)?

Le meilleur patineur

Tim Coffman

Le plus robuste

Le défenseur Colin Fontana, une armoire à glace de 2m01 pour 98 kg.

Le plus doué techniquement

Tim Coffman

Le moteur de l’équipe

Tim Coffman

Le pronostic

Le HCC fait partie des quatre grands favoris (avec Kloten, Olten et Langenthal, le champion en titre) et possède l’effectif pour se hisser sur l’une des deux premières places à l’issue de la saison régulière. Finaliste au printemps dernier, le HCC espère surtout franchir un palier supplémentaire en play-off pour enfin décrocher le titre. Les Chaux-de-Fonniers lancent leur saison avec un déplacement chez le champion en titre, Langenthal, vendredi soir à 20h.