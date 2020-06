Tout fraîchement retraité du EHC Bienne, Jonas Hiller (38 ans) a pris la présidence de l'association suisse des joueurs de hockey sur glace. Assez confidentiel, le syndicat co-créé par l'ancien hockeyeur Paolo Duca en 2016, joue un rôle d'intermédiaire entre joueurs et clubs.

Jonas Hiller, vous n'avez pas quitté le monde du hockey très longtemps...

C'est vrai (rires). J'avais même affirmé récemment ne pas vouloir m'impliquer dans un rôle spécifique en 2020. Mais ce poste de président du SIHPU (Swiss Ice Hockey Players Union) m'a été proposé et c'était difficile de le refuser. Parfois, il ne faut pas trop réfléchir et se lancer. Et Gianni Ehrensperger (ndlr: l'ancien président) va m'épauler dans un premier temps. J'ai toujours été intéressé par la perspective d'aider les joueurs et ça me plaît de pouvoir le faire sans être présent chaque jour à la patinoire.

Le challenge est bien éloigné de celui qui était le vôtre sur la glace.

C'est clair, tout est nouveau et j'ai besoin de me familiariser avec ce rôle. En même temps, j'ai quand même aussi l'expérience de la NHL où le syndicat des joueurs est très important. Mais je me réjouis d'échanger avec les joueurs pour améliorer leur situation et professionnaliser encore le hockey helvétique.

Quelles sont vos idées?

J'aimerais améliorer les assurances des joueurs lorsqu'ils sont blessés. Il y a encore trop de différences entre les équipes et les blessures font partie des carrières, déjà relativement courtes, des hockeyeurs. J'aimerais aussi aider les joueurs dans la transition professionnelle après leur carrière. Sur la glace aussi, l'idée est de gérer le calendrier pour éviter trop d'enchaînements de matches le week-end. Mais je vous rassure, le but n'est pas d'avoir un lock-out dans deux ans.

La pandémie amène de nouveaux défis pour le hockey suisse...

Oui et elle a aussi amené un état d'esprit qu'il n'y avait pas forcément entre les joueurs avant. Les joueurs ont conscience que la situation ne peut pas continuer et reprendre comme la saison passée. Il va y avoir des changements à moyen et long terme et le rôle du syndicat est de pouvoir amener la voix des joueurs auprès de la Ligue pour qu'ils aient aussi leur mot à dire. La SIHPU aura un rôle important dans les saisons à venir pour amortir les conséquences économiques de la crise.

Le syndicat des joueurs est-il réellement écouté par la Ligue?

Jusqu'à présent, nous avions seulement l'occasion d'amener des idées au comité du sport de performance de la ligue, une fois par année pendant trente minutes. Mais le syndicat n'est pas impliqué dans les décisions importantes de la Ligue et ne peut pas voter. Notre but est de pouvoir prendre part aux réunions importantes pour amener la voix et la vision des joueurs qui sont sur la glace. Lors de l'assemblée des clubs, nous ne sommes pas non plus invités à nous exprimer. Là aussi, nous aimerions que cela change. J'ai d'ailleurs déjà pu échanger avec le directeur de la Ligue nationale Denis Vaucher, qui semblait ouvert à l'idée qu'on puisse s'immiscer dans les discussions liées à ce qui se passe sur la glace.

Lors d'une récente discussion sur la baisse des salaires, pourquoi avoir refusé une «solution commune»?

C'était la première fois que la Ligue venait consulter le syndicat des joueurs pour demander une proposition. Après discussion avec les joueurs, le retour était positif. Tout le monde était prêt à des concessions et baisser son salaire, mais chaque club est tellement différent. Davos qui dépend beaucoup de la Coupe Spengler a par exemple une réalité différente de celle de Bienne qui dépend de plusieurs petites entreprises locales. Une solution commune à chaque club n'aurait pas eu de sens et c'est pour cela qu'on a laissé les joueurs régler cela avec leurs clubs. J'ai régulièrement un joueur de chaque club en visioconférence pour suivre l'évolution des discussions.

Quelle influence d'Amérique du nord, où le syndicat des joueurs est très puissant, voulez-vous amenez dans le hockey suisse?

Le système est totalement différent. La NHL a un contrat avec les joueurs pour déterminer si on joue ou non. Tout est organisé dans des contrats. En Suisse, le droit du travail fait foi et l'Etat règle tout cela. Avec la caisse de pension par exemple. Mais il y a des éléments qui ne sont pas adaptés aux sportifs, notamment au niveau des assurances. Les sportifs ne prennent pas leur retraite à 65 ans. Avoir des contrats standardisés serait une idée parmi d'autres. On voit que cela bouge, avec la Ligue qui évoque par exemple un salary cap.

Que pensez-vous de cette idée de plafond salarial en Suisse?

Les joueurs n'ont forcément pas envie d'un salaire maximum. En même temps, ils ne peuvent pas gagner toujours plus d'argent chaque année. Mais tant qu'il n'y a pas une proposition concrète de la Ligue sur la table, c'est difficile de donner son avis. Si les joueurs peuvent exprimer leur opinion quand cela sera discuté, ils seront clairement ouverts pour trouver des solutions.

L'augmentation du nombre de joueurs étrangers devrait être discutée prochainement. Y êtes-vous favorable?

En se mettant à la place du joueur, je vous répondrais que je préfère avoir moins de concurrence. Mais avec la possibilité d'avoir une équipe supplémentaire la saison prochaine, voire deux de plus à moyen-terme, il faut réfléchir. Parviendrons-nous à garder autant de joueurs suisses pour maintenir le niveau si élevé du championnat actuel? Il faudra que tout soit bien réglé et éviter qu'uniquement les clubs riches engagent les joueurs étrangers. Attention à ne pas répéter le schéma de l'Allemagne où les joueurs étrangers ont pris les places importantes, ce qui a fait régresser le niveau du hockey allemand.

Les joueurs ont-ils de la peine à se faire entendre en suisse?

La situation est pire dans d'autres pays. Mais en tant que joueur, on se demande parfois le sens de certaines décisions qui ont été prises en Suisse...

Donnez-nous un exemple...

Prenons le cas des amendes liées à une pénalité ou à des sanctions. Les joueurs de Swiss League payaient presque autant que des joueurs qui gagnaient dix fois plus d'argent en National League. Ce non-sens a été corrigé grâce au syndicat des joueurs à l'époque.

Avoir une ancienne star de NHL a la tête du syndicat des joueurs lui donne-t-il plus de légitimité?

Je pense que c'est une bonne chose qu'un ancien joueur soit président du syndicat. C'est important que certains joueurs plus expérimentés s'engagent dans leurs clubs pour entourer les plus jeunes et que je sois en contact régulier avec eux. J'ai déjà eu plusieurs retours positifs de joueurs qui se sont enregistrés sur une plateforme web que nous avons. Les joueurs échangent directement leurs idées sur un forum et cela va nous aider pour le futur. Avant, le comité décidait quelque chose et informait les joueurs qui représentaient leur club. Maintenant, tout ira plus vite et sera plus simple.

Propos recueillis par Sylvain Bolt