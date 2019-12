Malade, Nico Hischier n’a pas pu aider les New Jersey Devils à offrir vendredi soir une première victoire à leur nouvel entraîneur, Alain Nasreddine, qui a remplacé mardi dernier John Hynes. La franchise basée à Newark a été battue 1-2 aux tirs aux buts devant son public par les Chicago Blackhawks, malgré l’ouverture du score signée Taylor Hall en power-play à la 14e minute. A la mi-match, Alex DeBrincat a pu égaliser pour les visiteurs, également en supériorité numérique. La victoire s’est finalement jouée au 9e tir au but, lorsque Kirby Dach a inscrit son essai juste avant que Jack Hughes ne voie le sien repoussé par le gardien Corey Crawford, auteur de 29 arrêts.

Il s’agit de la quatrième défaite de suite pour les Devils, qui ont aligné le défenseur zurichois Mirco Müller durant 13’16’’ (bilan neutre).

Dans les autres rencontres de la soirée, Edmonton a battu à domicile les Los Angeles Kings 2-1. Gaëtan Haas a évolué durant 9’49’’ avec les Oilers, mais l’attaquant seelandais n’a pas griffé la feuille de match.

Alex Chiasson slams home the McDavid and Draisaitl passing play to double the Edmonton lead!#LetsGoOilers pic.twitter.com/vAwML4Pu5j