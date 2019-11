Quatre Suisses ont amélioré leur fiche personnelle lors des onze matches qui figuraient au calendrier de la NHL dans la nuit de mardi à mercredi.

A Winnipeg, dans la victoire des New Jersey Devils contre les Jets (1-2 tab), Nico Hischier a inscrit le premier but du match à la 5e minute. Il s’agit du deuxième goal en deux sorties, du cinquième point en quatre parties, pour le joueur de centre valaisan.

Le défenseur zurichois Mirco Müller a, lui, été rayé de l’alignement par l’entraîneur John Hynes, une situation qu’il vit depuis le 25 octobre. Dans l’autre camp, l’arrière zougois Luca Sbisa a patiné durant 18’18 et conservé un différentiel neutre.

A San Jose, l’allier appenzellois Timo Meier a été impliqué sur l’ouverture du score de Patrick Marleau contre les Chicago Blackhawks en plus d’enfiler le but de la sécurité (son troisième de la saison) dans une cage vide (4-2).

A Anaheim, Kevin Fiala a permis au Wild d’amorcer une remontée contre les Ducks. L’ailier saint-gallois a marqué le 1-2 qui a relancé les actions de Minnesota. Au final, la franchise de St.Paul s’est imposée 2-4.

A Columbus, les Blue Jackets ont été battus par les Vegas Golden Knights (1-2). Le défenseur zurichois Dean Kukan a cependant obtenu une deuxième mention d’aide saisonnière sur le but de Boone Jenner.

L’ailier grison Nino Niederreiter a joué pendant 18’36'' avec les Carolina Hurricanes qui ont buté sur un bon Carter Hart (97,2% d’arrêts) à Philadelphie (4-1). En feu, les New York Islanders ont aligné un dixième succès. Le club entraîné par Barry Trotz a aisément dominé les Ottawa Senators (4-1).

Au Centre Bell, le Canadien de Montréal a empoché deux points contre les Boston Bruins, ses ennemis historiques (5-4). Le défenseur Victor Mete a allumé deux fois la lampe pour les Habs dans une duel qui a basculé dans la dernière ligne droite. En effet, Charlie Coyle pensait avoir donné les devants aux Bruins (4-5). Mais Claude Julien, le coach des Montréalais, a demandé à ce que la séquence de jeu soit révisée.

