Avec quatre matches à l’agenda de sa semaine en guise de conclusion d’une première partie de saison pour le moins chargée, le HC Bienne s’est vu contraint de revoir son processus de production. Lorsque la fabrication de hockey se veut industrielle et que la main-d’œuvre croule sous l’abondance de boulot, on se contente de livrer la marchandise sans veiller à soigner chaque détail.

Face à Ambri justement, la finition a laissé à désirer et les défauts de confection se sont faits plus nombreux. Comme lundi à Langnau (défaite aux tirs aux buts), comme mardi contre Zurich (victoire en prolongation), le HC Bienne a patiné à basse fréquence. Le revers qui lui pendait au bout du nez a fini par lui exploser au visage. Pour le hockey artistique, on repassera. Il reviendra certainement quand la cadence sera moins intense et que la pause internationale aura permis de reposer les organismes.

C’est un fait: la valeur produite depuis quelques journées est en forte baisse. Six points grappillés en six rencontres, pour être exact. Cette modeste moisson s’explique par le fait que les facteurs de production employés ne tournent plus à leur régime du premier mois de compétition. Face au dernier de classe léventin, le HC Bienne a lâché petit à petit. Lors de chaque période, il a vécu des moments pénibles. Avec une récurrence qui laisse à penser que la fatigue est désormais trop présente pour livrer soixante minutes de jeu agréable et efficace.

Jusque-là, il avait néanmoins trouvé les ressources qui lui permettaient de se relever, souvent de justesse. Comme face à Berne il y a une semaine, Langnau ou encore Zurich plus récemment. Ce soupçon de lucidité, les Seelandais ne l’avaient même plus contre Ambri.

Douze jours plus tôt à l’enseigne de la Coupe de la Suisse, Mike Künzle, auteur d’un triplé, avait sorti les Léventins pour ainsi dire à lui seul. Pourtant mené 3-0, lui et ses camarades avaient inversé le cours de l’histoire pour passer en quart de finale. Lors de ces retrouvailles, le géant zurichois du HCB a foiré ses deux duels face au gardien tchèque Hrachvina aux 46e et 48e minutes.

Dans cette fameuse troisième période où il avait fait feu de tout bois le 20 octobre contre ce même opposant.

Julien Boegli, Bienne

