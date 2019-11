Je m'étais promis de ne plus écrire d'épisode tant que Gottéron serait lanterne rouge.

L'effet «Dubé/Simpson/Rosa/Hubert et Ludovic Waeber» ayant largement surpassé les attentes, le Dragon a retrouvé de sa superbe en se hissant à la 11e place!

«Un rythme de champion», m'a glissé un collègue de la TV, tout en gardant son sérieux, après la troisième victoire de rang des Fribourgeois.

Du coup, c'est reparti pour Hockey Inside!

Et surtout, pourvu que ça dure, hein?

Hockey Inside, saison 3, épisode 2:

1. Oh la la lala, le drame! Tu marques ton premier but en NHL, un but important en plus, et tu le fêtes tout seul dans ton coin, hors du champ de la caméra, parce que les autres pensent que c’est quelqu’un d’autre qui a marqué.

With that clutch 3rd period deflection, he Haas his first @NHL goal. #LetsGoOilers pic.twitter.com/j2ATxXUxBn — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) November 5, 2019

Bravo quand même à Gaëtan Haas. Un goal, c’est un goal. Même s’il s’agit du pire premier goal de l’histoire de la NHL:

Pas grave, puisque tu as quand même droit à ton «goal song». Et ça, c’est la consécration je trouve:

Après son but inscrit lors du dernier match des Oilers, Gaëtan Haas @gats92 se retrouve dorénavant avec sa « Goal song » du côté d’Edmonton...



Les Canadiens sont juste géniaux ????



Volume ON ????????



L’audio complet de The Nielson Show (@nielsonTSN1260): https://t.co/F6aaMVIIZI pic.twitter.com/06WIBPuZan — Olivier Droz (@OliDroz) November 6, 2019

2. Je vais sans doute être le seul à trouver ceci ridicule, mais tant pis… Des joueurs ont décidé de se substituer aux arbitres et de dicter eux-mêmes s’il y a faute ou pas. Comme Jakub Voracek des Flyers en NHL et un certain Jakub Kindl des Kölner Haie en DEL (et c’est d’ailleurs pour cela que ça s’appelle «faire une Jakub»). La prochaine étape, c’est quoi? Interrompre le jeu lorsqu’un coéquipier ou un adversaire s’est pris une charge, comme les footballeurs qui mettent la balle en touche? Please…

#TEILDESSPIELS: Respekt für Jakub Kindl von @Koelner_Haie_72. Strafe gepfiffen und er geht zum Schiedsrichter, um ihm zu sagen, dass das kein Foul war, sondern er nur weggerutscht ist. Und das beim Stand von 1:1 und Powerplay für den @ERCIngolstadt. Das ist Fairplay! pic.twitter.com/juY9rehHvc — Deutsche Eishockey Liga (@DELoffiziell) November 4, 2019

3. Yannick Herren (28 ans) est semble-t-il un joueur très courtisé à l’heure actuelle, le tout après avoir marqué six buts en 18 matches, dont un doublé récemment contre Gottéron. A part une saison exceptionnelle en 2016-2017 (38 points), Herren est un joueur plutôt fragile et inconstant qui vaut entre 10 et 16 points par saison depuis qu’il joue en LNA. Pépins physiques ou non. Ce qui me fait penser qu’il a vraiment le profil pour jouer au HC Bienne, un club qui jamais n’aura suffisamment de Luca Cunti ou d’Anton Gustafsson dans ses rangs…

4. Samedi dernier à Lugano, le directeur sportif Hnat Domenichelli a prévenu les médias en fin de conférence de presse d’avant-match contre le HC Bienne: le jeune Lorenzo Canonica, qui avait effectué ses débuts chez les pros à Genève la veille à l’âge de 16 ans, un mois et 29 jours, n’est PAS disponible pour les interviews. Une façon de protéger le jeune talent tessinois, d'éviter qu'il «chope la grosse tête». Très bien. Mais que dire de l’initiative du club, qui via une App permet aux fans de désigner le meilleur joueur luganais à chaque match? Canonica, deux matches en National League en carrière, a évidemment été élu à deux reprises «meilleur joueur» de son équipe malgré un temps de jeu limité…

5. Marco Miranda a été convoqué en équipe de Suisse pour remplacer Jérôme Bachofner, blessé, avant d’être lui-même remplacé par Ken Jäger pour cause de maladie. Ken Jäger? Voici un joueur que vous connaissiez sans doute tous mais dont j’ignorais l’existence jusqu’à l’arrivée, ce midi, d’un email de la SIHF dans ma boîte mail. Ledit Jäger est un joueur de Västerviks IK, une équipe de deuxième division suédoise. Comme quoi, tous les chemins mènent en équipe de Suisse. Enfin presque, puisqu’aucun joueur de FR Gottéron (Berra ménagé, les autres en stage de remise à niveau) ni du CP Berne (tout le contingent dispensé, évidemment) ne figure dans la liste de Patrick Fischer à la Deutschland Cup.

6. En parlant de liste, celle des joueurs ciblés par Christian Dubé sur le marché des transferts est longue comme un jour sans pain et contient, en gros, les noms de tous les joueurs suisses en fin de contrat (eh ouais, fallait y penser). Même Roman Wick. Un joueur qui, bien évidemment, trépigne d'impatience à l'idée de quitter la région zurichoise pour venir jouer au hockey en Suisse romande.

7. «Pourtant, j’te jure, au téléphone, il m’avait dit qu’il s’appelle Pius…». Paroles fictives de Christian Dubé au président Hubert Waeber, lequel a certainement profité au passage de rappeler à son directeur sportif/coach que s’il ne fait pas les play-off, eh bien il n’aura pas la chance d’admirer Dave Sutter patrouiller sur la ligne bleue des Dragons la saison prochaine… Et tant pis pour Pius Suter.

HOCKEY: Sutter signe a Fribourg pic.twitter.com/VHFzpAAfHP — Teletext (@TeletextCH) November 5, 2019

Plus sérieusement, le transfert du Montheysan - pour autant qu’il retrouve son niveau d’il y a deux ans lorsqu’il était aux portes de l’équipe nationale - est une très bonne nouvelle pour Gottéron.

8. Kevin Fey, défenseur émérite et particulièrement sympathique du HC Bienne, l’homme qui l’an dernier, pour l’anecdote, terrassa Maxim Lapierre dans un acte de bravoure inégalé juste devant le kop du HCB, est tout de même largement au-dessus du lot. Et que dire de son sublime accent de Châtillon, dans le Jura, où il réside depuis des années? Fantastique! Au point qu'on en oublie presque que le Kevin, originaire d'Ostermundingen, est alémanique, à la base. Quant à son jeu d’acteur dans la série «Mate Challenge» de MySports, c’est un régal. Sacré Kevin, va!