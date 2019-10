Le CP Berne a répondu avec finesse et humour au couac du Grenoble Métropole Hockey 38, qui a diffusé l'hymne national suédois - au lieu de l'hymne suisse - mardi soir, avant le match de Champions League de hockey ayant opposé les deux clubs (victoire bernoise 3-1) à la patinoire Polesud de la capitale de l'Isère.

Le club bernois a en effet envoyé une carte postale aux Brûleurs de Loups, ainsi qu'on appelle les joueurs grenoblois. Au recto de cette carte, une photo du restaurant tournant du Jungraujoch. Et au verso, un texte en français - et sans la moindre faute! - dans lequel il est précisé: «Chers Brûleurs de Loups de Grenoble, nous ne vous reprochons pas de confondre la Suisse et la Suède. Cela peut arriver aux meilleurs voisins. La Suède est un magnifique pays, sans aucun doute. Mais la Suisse a aussi de très beaux endroits.»

Pour en convaincre les membres du club français, le champion de Suisse en titre invite «les joueurs, le staff et l'équipe technique de la Patinoire Polesud» au «Jungfraujoch - Top of Europe», dans l'Oberland bernois. Les Bernois concluent: «Nous avons hâte de vous accueillir! Bisous, SC Bern».

Les Brûleurs de Loups ont réagi à la publication bernoise sur Twitter. Ils ont retweeté l'invitation, avec le commentaire (en anglais, étonnamment): «Un joli trait d'humour dans un monde dur: first class!»

Auparavant, le club grenoblois s'était fendu d'un communiqué d'excuses sur son site internet, communiqué rédigé dans un français plus qu'approximatif: «Nous souhaitons nous excuser auprès de l'ensemble du public suisse ainsi qu'auprès club du SC Bern et de ses supporters. En effet, à l'occasion du passage des hymnes nationaux celui destiné à l'équipe représentant la Suisse: l'hymne n'était pas le bon. Nous remercions le SC Bern pour la qualité du spectacle proposé hier soir, et nous leur souhaitons une bonne continuation dans la suite de la Champions Hockey League. Sportivement, Jacques Reboh, Président GMH38.»

Reste à savoir si les Grenoblois accepteront l'invitation bernoise. Qui sait? Les adversaires d'un soir termineront peut-être copains comme cochons...

R.Ty