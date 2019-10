Les neuf matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de jeudi à vendredi ont accouché de plusieurs «premières».

Au Centre Bell, où le Canadien de Montréal a dévoré un Minnesota Wild à la dérive (4-0), deux joueurs ont inscrit leur premier but dans la Ligue pour permettre à l’équipe québécoise d’empocher les deux points contre le club entraîné par Bruce Boudreau pour la première fois depuis le 8 novembre 2014.

Auteur du 1-0, le défenseur Victor Mete a mis fin à une séquence improductive de 127 matches qui était devenue un sujet de raillerie dans le vestiaire des Habs.

Victor Mete (1) FINALLY gets his first NHL goal to open the scoring for Montreal!#GoHabsGo pic.twitter.com/evsIDLz1DU — HD365 (@HockeyDaily365) October 18, 2019

A la conclusion du 3-0, la recrue Nick Suzuki n’a, lui, dû patienter que sept matches avant d’allumer la lampe et de gagner le droit de conserver le puck de son goal.

De retour dans l’alignement du Wild, l’ailier saint-gallois Kevin Fiala a patiné durant 13’30 et terminé la rencontre sur un différentiel de -1.

Au Prudential Center, sans Nico Hischier (blessé) mais avec le défenseur zurichois Mirco Müller (19’25), les New Jersey Devils ont savouré une première victoire (5-2 contre les New York Rangers) saisonnière après avoir aligné six revers. Il s’agissait aussi d’une première confrontation entre les deux premiers choix du repêchage 2019. Le Diable Jack Hughes (premier assist en carrière) s’est montré plus dominant que le Blueshirt Kaapo Kakko.

First point of many for Jack Hughes ????#WeAreTheOnes pic.twitter.com/neb0VSi5cA — New Jersey Devils (@NJDevils) October 18, 2019

Quant à P. K. Subban, il a touché une première fois la cible pour le compte des Devils et pour le plus grand bonheur de sa fiancée Lindsey Vonn qui fêtait son anniversaire.

All I wanted for my birthday was a goal. Thanks babe ?? @PKSubban1 https://t.co/J88CiVRsqd — lindsey vonn (@lindseyvonn) October 18, 2019

Surprise à la T-Mobile Arena de Las Vegas, où les modestes Ottawa Senators ont contraint les Golden Knights à faire des heures supplémentaires. Le club du Nevada s’est imposé 3-2 tab et celui de la capitale canadienne a grignoté un premier point sur la route.

Pas de première à Glendale, où les Nashville Predators se sont inclinés devant les Arizona Coyotes (5-2) au terme d’une partie où les défenseurs bernois Yannick Weber et Roman Josi ne se sont pas inscrits au pointage.