Le championnat suisse de National League reprendra en septembre. Mais les Zurich Lions ne perdent pas de temps pour inciter leurs fans à acquérir abonnements et billets.

En effet, trois spots publicitaires, pour lesquels les joueurs ont été mis à contribution, seront montrés au public dès mercredi sur TeleZüri et les canaux de diffusion du club entraîné par le Suédois Rikard Grönborg. Sur les rives du lac de Zurich, les estivants ont eu droit à un avant-goût de la campagne. Trois lieux choisis en ville, pour trois apparitions surprenantes et amusantes, ont été choisis par le club, dont le souci premier est de rapprocher les hockeyeurs du Hallenstadion de la population, conformément à son slogan «Mir sind Züri». Ainsi, trois Zurichois lambda ont été mobilisés pour apparaître avec les joueurs.

Le club a publié une vidéo dans laquelle on aperçoit Chris Baltisberger, assis sur le pédalo d’une jeune femme, à qui il adresse quelques mots avant de plonger dans le lac, paré de tout son équipement. Ce qui n’a pas manqué de faire sourire les internautes, comme ils en ont témoigné sur leurs comptes Twitter ou Instagram. Certains ironisent: «D’une manière ou d’une autre, il faut bien laver les maillots!» Ou encore: «Mieux vaut plonger maintenant que pendant la saison!», tandis qu’un autre demande si les patins y sont passés aussi.

Sandro Frei, responsable média du club, met les choses au clair: les images ont été mises en scène et ont dû être filmées à plusieurs reprises avant d’être publiées. Les joueurs qui ont plongé - les internationaux suisses Baltisberger, Geering et Schäppi - auraient eu du mal à se dépatouiller avec leur casque au moment de sauter, et ne portaient pas de patins. Il faudra attendre le 13 septembre pour voir les Lions les chausser en match officiel de National League, lors de leur première rencontre à domicile contre Davos.