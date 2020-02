A 36 ans, Ilya Kovalchuk n'a rien perdu de ses qualités techniques. Depuis son arrivée à Montréal, les spécialistes de NHL s'accordent à dire qu'il a relancé le Canadien. En 15 matches, l'attaquant de 190 cm a inscrit six buts et réussi six assists.

Durant son temps libre, le Russe jouent également du hockey, mais avec ses fils. Et sa devise pourrait être: «Esprit de compétition un jour, esprit de compétition toujours.» Face à Philipp et Artem, nés respectivement en 2009 et 2010, le premier choix de draft des Atlanta Thrashers s'amuse comme un gamin.

Peut-être un peu trop, puisqu'il donne le tournis à ses deux plus grands fans (vu leur maillot), qui ne touchent pas le puck... Une façon de motiver la relève à la dure.

C.-A. Z.