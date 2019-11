A défaut d’être créatif et enthousiasmant, Bienne a su se montrer réaliste en situations spéciales pour mettre un terme à la série victorieuse de Langnau, qui s’est présenté à la Tissot Arena le moral gonflé par cinq succès d’affilée.

Longs à l’allumage, les Biennois ont d’abord laissé l’initiative du jeu à leur invité, qui a ainsi pu tester à plusieurs reprises les réflexes du gardien Jonas Hiller, avant que Harri Pesonen ne trouve logiquement l’ouverture en milieu de période initiale. La présence d’un adversaire dans la cage et d’un autre sur la ligne du but (Hiller était allongé à côté de son sanctuaire) n’a pas empêché le top scorer finlandais de loger la rondelle au fond des filets.

Cette réussite a eu pour effet de secouer les organismes seelandais. Yannick Rathgeb, d’une reprise directe prise de la ligne bleue, a rétabli la parité avant le quart d’heure alors que Ben Maxwell purgeait la première pénalité de la soirée depuis 33 secondes. Plus tard, beaucoup plus tard, Toni Rajala s’est à son tour servi d’un avantage numérique pour débloquer une situation demeurée figée durant plus de trente minutes. Puis c’est Mike Künkle, sur un service du buteur finlandais du HCB, qui a validé la victoire locale dans les ultimes minutes, là aussi avec un homme de plus sur la glace.

Avec trois réalisations inscrites lors de sept séquences de power-play, les Biennois, engagés sur plusieurs fronts actuellement, ont eu juste ce qu’il fallait de lucidité dans les moments cruciaux pour assurer une 14e victoire cet automne. De quoi bien lancer leur fin de semaine avant de rendre visite samedi au leader Zurich, dont la défaite concédée à Zoug le ramène à deux longueurs.

Lundi, les Tigres de Langnau sont à nouveau attendus dans la cité seelandaise à l’enseigne des quarts de finale de la Coupe de Suisse. Il y aura de la revanche dans l’air.

Julien Boegli, Bienne

Bienne – Langnau 4-1 (1-1 0-0 3-0)

Tissot Arena. 6009 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Fluri, Obwegeser et Schlegel.

Buts: 10e Pesonen (Diem) 0-1, 14e Rathgeb (Cunti/5 c 4) 1-1, 47e Rajala (Fuchs, Pouliot/5 c 4) 2-1, 57e Künzle (Rajala, Salmela/5 c 4) 3-1, 60 (59’27) Schneider (Cunti, Kessler/cage vide) 4-1.

Bienne: Hiller; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Ulmer, Moser; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Künzle, Fuchs, Kessler; Schneider, Cunti, Kohler; Neuenschwander, Gustafsson, Holdener. Entraîneur: Törmänen.

Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger; Schilt, Blaser; Cadonau, Huguenin; Lardi; Berger, Diem, Pesonen; Schmutz, Earl, Neukom; DiDomenico, Maxwell, Dostoinov; Kuonen, In-Albon, Rüegsegger. Entraîneur: Ehlers.

Notes: Bienne sans Brunner, Hügli, Kreis, Lüthi, Riat ni Ullström (blessés), mais avec Makaï Holdener (en licence B de la Chaux-de-Fonds). Langnau sans Erni ni Gagnon (blessés). Langnau évolue sans gardien de 58’54 à 59’27.

Pénalités: 2 x 2' contre Bienne, 7 x 2’ contre Langnau.