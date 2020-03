Le déplacement du 16 novembre 2019 à Rapperswil a laissé un goût très amer à bon nombre de fans de FR Gottéron, pour certains impliqués bien involontairement dans des débordements entre supporters des deux camps qui ont finalement conduit à 83 interdictions de stades pour une durée de trois ans. Il s’agit notamment des passagers d’un car, dont une vingtaine de membres du fan-club Fribvrgensis, une quarantaine de supporters de FR Gottéron et 20 ultras allemands.

Sebastien Delley, président du fan-club ultra Fribvrgensis, fait partie des personnes qui estiment ne rien à avoir à se reprocher mais qui ont tout de même été sanctionnées par une interdiction de stade. Dans le journal Beobachter, le Fribourgeois de 29 ans explique «qu’il n’a pas été impliqué dans les débordements» et assure qu’en tant que président du fan-club, il a au contraire tenté de calmer la situation.

Plaintes pénale et civile

Delley fait partie de ceux qui ont été «accusés sans preuves» et demande aujourd’hui réparation. Son avocat, Philippe Renz, explique par ailleurs dans les colonnes du journal alémanique que la plupart des personnes qui ont voyagé avec le car, dont cinq femmes et un adolescent de 14 ans, ont été inculpés sur la base de la suspicion générale. Raison pour laquelle l’avocat a transmis une plainte pénale contre la Fédération suisse de hockey (SIHF). «De cette façon, le droit et l’honneur des personnes accusées sans preuves de délits, pourra être rétabli». Par le biais d’une plainte civile, l’avocat a également l’intention de faire annuler les interdictions de stade.

Cyrill Pasche