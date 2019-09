A quelques heures de l'affiche contre le HC La Chaux-de-Fonds à la patinoire de Graben (samedi, 18 heures), le Montheysan Goran Bezina évoque le début de saison plutôt encourageant de sa nouvelle équipe. L'ancien capitaine de GE Servette se sent comme un poisson dans l'eau en Valais.

Goran Bezina, à 39 ans, comment s'est passée votre adaptation dans un nouveau club et une nouvelle ligue?

Très bien. J'ai énormément de plaisir ici au HC Sierre. Nous avons vraiment un bon groupe de gars, avec beaucoup de jeunes joueurs. L'ambiance est vraiment sympa. Sur la glace, j'ai beaucoup de temps de jeu et de responsabilités (ndlr: un but, deux assists en cinq matches). Le rythme dans cette ligue est vraiment élevé, cela patine! La grande différence avec l'élite se situe toutefois au niveau du jeu physique, de la puissance des joueurs. Mais pour le reste, il y a beaucoup de rythme et la différence avec la National League n'est pas si grande.

Sportivement, le HC Sierre a bien commencé la saison, avant d'éprouver quelques difficultés lors des deux derniers matches, tous perdus.

Actuellement, cela ne va pas trop mal, malgré ces deux défaites. Le problème, c'est notre powerplay pour l'instant. Il faut que nous commencions à marquer en supériorité numérique pour nous faciliter la tâche. Nous avons très bien commencé la saison, dans la continuité de notre phase de préparation qui a vraiment été très bonne. Après, il ne faut pas se faire d'illusions: nous allons encore connaître des hauts et des bas. Ce n'est pas évident pour une équipe néo-promue comptant tout de même dans ses rangs pas mal de joueurs qui évoluaient encore en MySports League la saison dernière.

A titre personnel, vous avez marqué samedi dernier lors de la défaite 2-5 contre Winterthour. Il s'agissait de votre premier but en Swiss League. Avez-vous gardé le puck en souvenir, comme le veut la tradition?

(rires) Non, non... Et personne n'est allé me chercher le puck d'ailleurs. J'avais déjà joué un ou deux matches en LNB à l'époque lorsque FR Gottéron m'avait prêté au HC Viège. Mais je n'avais pas marqué... (ndlr: deux matches durant la saison 1999-2000). C'est chose faite désormais!

Un mot pour terminer au sujet de votre duo étranger, Guillaume Asselin (6 points en 5 matches) et Eric Castonguay (8 points). Les deux attaquants québécois se sont tout de suite imposés en Swiss League.

Ils sont super, que ce soit sur et hors de la glace. Ce sont deux gars très sympas qui se sont parfaitement intégrés. Le HC Sierre a vraiment fait le bon choix en misant sur eux. Pour une équipe de Swiss League, pouvoir compter sur un duo étranger aussi fort est tellement important.