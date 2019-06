Où Vancouver, Rogers Arena Quand Vendredi 22 (1er tour) et samedi 23 (tours 2 à 7) juin. Premier choix New Jersey Devils. Les principaux Suisses en lice Janis Moser (Bienne), Valentin Nussbaumer (Schawinigan, QMJHL), Nando Eggenberger (Davos) ou encore Yannick Brüschweiler (Zurich Lions), Yves Stoffel (Zoug Academy), Keijo Weibel (Langnau), Axel Simic (Lausanne).

Ce week-end, la traditionnelle draft NHL se tiendra à Vancouver, dans l'antre des Canucks. L'Américain Jack Hughes et le Finlandais Kaapo Kakko tiendront le haut de l'affiche et les équipes new-yorkaises (New Jersey Devils et New York Rangers) s'assureront les droits de ces deux futures stars.

Cette année, aucun Suisse ne devrait être choisi au premier tour pour une franchise. Le Biennois Janis Moser, révélation du dernier championnat, ainsi que Valentin Nussbaumer (Schawanigan et ex-Bienne) seront les principaux espoirs suisses. Actuellement au pays pour préparer sa prochaine saison, ce dernier nous a expliqué ce qu'il attendait de ce vendredi en marge d'un entraînement à Lausanne, en compagnie de l'entraîneur spécifique Doug Boulanger, responsable d'Open Ice Sports Services.

Valentin Nussbaumer, serez-vous présent à Vancouver pour la prochaine draft NHL?

Non. J'ai décidé de rester à la maison. Je la suivrai chez moi avec ma famille. Cela commencera vendredi avec le premier tour, mais je sais que cela ne me concernera qu'à partir de samedi avec les rondes suivantes.

Qu'attendez-vous de cette journée?

J'espère déjà être sélectionné (rires). On ne peut pas être persuadé que cela arrivera. Alors si mon nom vient à être annoncé, ce sera déjà une belle chose pour moi. C'est finalement tout ce que j'attends de cette journée.

Un club vous plairait plus qu'un autre?

Franchement, je ne me pose pas ce genre de questions. J'espère déjà être drafté. Par qui, cela m'est égal. Moi, je me concentre sur la suite de mon été en me préparant au mieux sur ce que je peux maîtriser.

Justement, comment se passe votre trêve estivale?

Je m'entraîne tous les jours chez moi avec un coach privé, tous les matins à Delémont, dans ma ville. Les lundi, mardi et jeudi, je participe à la préparation physique avec le HC Bienne à Macolin. Si l'on ajoute à cela les entraînements spécifiques avec Doug Boulanger, cela me permet d'avoir un programme me permettant un bon mix.

Et l'an prochain, que va-t-il se passer pour vous?

Je retournerai aux Cataractes de Schawinigan en Ligue juniors canadienne (ndlr: QMJHL). Après une première saison passée là-bas, je me réjouis d'y retourner, peu importe ce qui arrivera ce samedi. (nxp)