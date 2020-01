C’était une scène qui faisait froid dans le dos. Une violente collision près de la bande, puis un joueur qui reste étendu sur la glace durant de longues minutes avant d’être évacué sur une civière. On jouait alors la 44e minute à Langnau et le LHC menait 0-2 à cet instant du match.

Check Fabian Heldner vs Robbie Earl. @hopplangnou vs @lausanne 5+SD vs Heldner. Kann man diskutieren. 1. Impact eher Kopf an Kopf. Earl schlägt zwei Mal mit Kinn und Kopf auf dem Eis auf, wird auf Bahre abgeführt. pic.twitter.com/PMBn7lVWb5