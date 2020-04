En Suisse, l’évocation de Jean Gagnon (63 ans) procure probablement encore des frissons aux supporters désormais grisonnants de Gottéron (1980-1986), de Martigny (1986-1992), de Lausanne (1992-1996), de GE Servette (1996-1997) et de Sierre (1998). Il était surnommé «Petit Jean» en comparaison de son coéquipier au même prénom et plus longiligne chez les Dragons, l’attaquant Lussier. Et sa moustache était devenue au moins aussi célèbre que sa propension à jouer plus de 30 minutes par match.

Le 30 septembre 1980, Jean Gagnon avait connu la victoire pour son premier match avec Gottéron.

En préambule, les Young Sprinters

Mais, ainsi qu’il le narre au téléphone depuis la ville de Québec, son aventure helvétique n’avait pas débuté à Fribourg. On n’en trouve aucune trace dans les recueils de statistiques, et pourtant… «En 1977-1978, j’avais évolué avec Young Sprinters (ancien club de Neuchâtel), en LNB. Une sacrée aventure.»

Il détaille: «A cette époque, j’étais réaliste. Avec mes cinq pieds et sept pouces (1,71 m), je pouvais tirer un trait sur mes ambitions de rejoindre la NHL même si je faisais partie du programme de développement des Nordiques de Québec. Gaston Pelletier, qui jouait pour le club neuchâtelois entraîné par Jean-Pierre Ubersax, m’avait contacté. Avec mon épouse, nous nous étions dits: pourquoi ne pas tenter l’expérience?»

S’il ne conserve pas de souvenirs sportifs précis de cet épisode, Jean Gagnon n’a pas oublié un élément qui l’avait déstabilisé. «On avait logé dans un hôtel avec sanitaires et douches à l’étage et personne ne voulait nous louer un appartement. Mais le cadre était magnifique.»

De retour en Amérique du Nord, où il figurait toujours dans la galaxie des Nordiques, il a trimbalé durant deux ans ses patins, et parfois son spleen, dans la défunte International Hockey League. Un jour, alors qu’il était devenu entraîneur en chef de Gottéron, Gaston Pelletier avait traversé l’Atlantique pour observer son ancien coéquipier à Neuchâtel. «Il était accompagné du directeur sportif, Benedikt Zablonier, se souvient Gagnon, et avait prévu de visionner trois de mes matches avec les Flint Bulldogs. A la fin de la première partie, il voulait que je signe. Je l’avais laissé mariner un peu et demandé à ce qu’on se reparle à la fin du troisième duel. J’avais bien fait: l’offre avait un peu augmenté (rires).» Lors de ce printemps 1980, le petit défenseur s’était engagé pour un an. «Juste pour voir, glisse-t-il. Gaston m’avait expliqué que l’équipe ne débordait pas de talent, mais que son état d’esprit était exceptionnel. Il avait entièrement raison.»

La moustache au vent, le chandail «Jumbo» et une main qui freine l'adversaire: le Jean Gagnon des années Gottéron est résumé dans cette image.

Il est finalement resté 18 ans en Suisse avec une certaine fidélité dans ses engagements. «Durant mes saisons fribourgeoises, j’avais reçu quelques offres fermes des gros canons de la ligue, tels que Berne, Lugano et Kloten. Mais je me sentais bien où j’étais et, avec le club, on a toujours trouvé des solutions quand il fallait prolonger le contrat.»

À Martigny à la surprise générale

Toujours, sauf au printemps 1986. Courtisé par plusieurs formations de LNA, Jean Gagnon s’était entendu à la surprise générale avec le HC Martigny, qui militait en 1re ligue. «Ce fut une décision difficile à prendre, se remémore-t-il. Mais René Grand m’avait fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Disons que le président du HC Martigny m’avait soumis un contrat de longue durée à la valeur du marché de LNA. A cet instant, dans ma tête, j’y allais pour trois ans et, après, je rentrais au Canada.»

Il était finalement demeuré six saisons au Forum. Après avoir fêté la promotion en LNB, il n’avait malheureusement pas pu contribuer à concrétiser l’objectif de son président, l’accession à la LNA. A deux reprises, le club bas-valaisan avait échoué au poteau dans les tours de promotion-relégation.

En 1989, avec Martigny, le rêve de LNA s'évapore.

L'épopée lausannoise

En 1992, après avoir obtenu son passeport à croix blanche, il avait rejoint le Lausanne HC, en LNB, pour ce qui allait devenir une fantastique épopée matérialisée par la promotion en LNA en 1995. Sous la houlette de l’entraîneur Jean Lussier, avec ses complices québécois Martin Desjardins et Claude Verret, devant un Beat Kindler robuste devant son filet, le club vaudois avait cependant dû composer sans lui lors du feu d’artifice final. Le 4 avril 1995, à moitié dans les vapes, «Petit Jean» avait suivi depuis une chambre d’hôpital le cinquième et dernier acte de la finale remporté 8-0 contre Grasshopper devant les 11’000 spectateurs d’une patinoire de Malley surchauffée.

Le 5 avril 1995, au lendemain de la promotion du LHC en LNA, ses coéquipiers lui avaient amené le trophée de champion de LNB à l'hôpital.

La veille, à l’entraînement, il avait reçu un puck en plein visage et avait passé quatre heures sur une table d’opération pour réparer une mâchoire fracturée. «C’était fabuleux, lâche-t-il. On avait tous embarqué dans le plan établi par Jean Lussier. Tout avait été préparé avec sérieux et l’aventure a créé des liens pour la vie. Aujourd’hui encore, quand je viens en Suisse, j’ai du plaisir à revoir les gars de cette équipe. A Québec, quand je croise Claude (Verret), on en reparle souvent. Et, quand je vais à Montréal, il n’est pas rare que j’effectue un petit détour pour aller jaser avec Martin (Desjardins).»

Trois ans plus tard, à 42 balais, il était apparu une dernière fois dans un match officiel en Suisse. Appelé en renfort par le HC Sierre, il avait contribué au retour en LNB du club de Graben, lors d’un succès récolté à Weinfelden contre un Winterthour alors entraîné par Peter Zahner. «C’est toujours sympa de boucler la boucle en faisant une belle fête», se marre-t-il.

Le 21 mars 1998, son dernier match officiel en Suisse est celui de la promotion du HC Sierre en LNB.

Deux matches par semaine à 63 ans

Ses patins n’ont pas pour autant été suspendus dans son bureau à titre de reliques. Parce que, depuis qu’il est rentré dans la «vieille capitale», Jean Gagnon a intégré un club d’une ligue de garage. «On ne s’entraîne jamais, on joue un ou deux matches par semaine et le quatrième tiers est toujours bien plaisant», résume le désormais ex-moustachu. La saison dernière, il a notamment fait équipe avec Claude Verret, Alexandre Tremblay (ex-La Chaux-de-Fonds, Bienne, Lausanne, Viège et Grasshopper), Simon Gagné (une coupe Stanley et 822 matches de NHL), Donald Brashear (1025 matches de NHL) et Yves Racine (508 matches de NHL). «De temps à autre, j’intègre aussi une formation de hockey à quatre contre quatre. Il y a six joueurs par équipe, le match dure 60 minutes, mais le chrono ne s’arrête pas durant les arrêts de jeu.»

Adjoint du directeur général du Phoenix de Sherbrooke, il évalue tous les joueurs de la LHJMQ, comme ici au Centre Videotron de Québec le 25 novembre dernier. Image: E. Favre.

La passion du hockey l’a aussi amené à assumer des fonctions dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ). Après avoir été directeur sportif des Remparts de Québec durant la première ère passée par son pote Patrick Roy derrière le banc, il est aujourd’hui l’adjoint du directeur général du Phoenix de Sherbrooke, l’ancien gardien de NHL Jocelyn Thibault. «Ces jours-ci, par visioconférence, nous préparons les séances de repêchage, tant pour les joueurs nationaux que pour les Européens», indique-t-il.

Mais, quand il n’est pas confiné chez lui, Jean Gagnon, qui est aussi représentant pour une compagnie d’articles promotionnels, ne compte pas les kilomètres passés sur la route. Récemment, il s’est ainsi rendu aux États-Unis pour évaluer un certain Ray Fust (17 ans), fils de John et titulaire d’une licence de jeu suisse. «Il est bon, vraiment bon. Mais il sera difficile de l’amener dans notre giron.»

Des coups de main pour des clubs suisses

«Petit Jean», qui connaît les profils de tous les joueurs de la LHJMQ, l’admet du bout des lèvres. «Parfois, des clubs suisses appellent pour prendre des renseignements. Je réponds toujours avec plaisir à ces organisations qui m’ont toujours bien traité.» Et qui titillent encore son imaginaire: «Il m’arrive même de me dire que, finalement, il y a peut-être encore un dernier chapitre à écrire. Mais, promis, pas comme joueur…»

Emmanuel Favre