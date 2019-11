D’accord, ce n’était «que» de la Coupe de Suisse, avec l’importance toute relative que l’on peut y attacher en fonction de ses propres affinités avec cette compétition. Reste que sur la glace, Bienne et Langnau ont joué le jeu à fond, et c’est d’ailleurs assez compréhensible arrivé à ce stade de l’épreuve.

Si les Seelandais ont validé leur billet pour la demi-finale en s’imposant 4-3 grâce à un but gagnant de Peter Schneider à la 53e, c’est en grande partie à leurs talents du cru qu’ils le doivent: le Jurassien bernois Gilian Kohler (19 ans), Roman Karaffa et Ramon Tanner (tous deux 20 ans) ont brillé en attaque, les autres «rookies» du groupe, dans des rôles de soutien, ont livré la marchandise, comme on dit.

Elvis Schläpfer (18 ans), Simon Wüest et David Prysi (19) ont tenu leur rang dans cet effectif privé de huit titulaires pour cause de blessures diverses (les défenseurs Beat Forster et Yannick Rathgeb étaient quant à eux ménagés).

Davantage que cette qualification entérinée avec une équipe «B», c’est surtout ce constat-là qui réjouira autant le staff que les supporters seelandais: la relève est largement à la hauteur et tous ces jeunes ne sont pas là uniquement pour faire le nombre.

Engagé sur tous les fronts

Au contraire, plusieurs sont déjà prêts à jouer un rôle en vue, tandis que certains sont même suffisamment avancés dans leur développement pour venir titiller les titulaires, à l’image du très prometteur Gilian Kohler.

Une bonne dose de concurrence n’est pas un luxe en vue de la suite d’une saison durant laquelle le HC Bienne continuera d’être actif sur tous les fronts: les Biennois veulent se maintenir dans le peloton de tête en championnat (2es actuellement), ils vont affronter un géant du hockey européen (Frölunda Indians) à compter de la semaine prochaine en matches aller et retour, et ils attendent aussi désormais de connaître le nom de leur adversaire en demi-finale de la Coupe de Suisse.

Cela fait beaucoup, c’est certain, mais le le fait d’avoir obtenu la certitude que plusieurs jeunes talents peuvent donner un bon coup de main, voire bien davantage, a quelque chose d’indiscutablement rassurant et réjouissant.

Cyrill Pasche, Bienne