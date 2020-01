La Vaudoise aréna – en configuration exclusivement assise, comme cela sera également le cas lors des Mondiaux à Lausanne en mai – avait fait le plein pour l’entrée en lice de l’équipe nationale masculine des moins de 16 ans aux Jeux olympiques de la Jeunesse.

Face aux Américains, l’une des nations les plus redoutables et les plus victorieuses au niveau international junior, les Suisses ont connu un début de match aussi dynamique qu’inattendu: première occasion, premier but du match! Une œuvre co-signée Jonas Taibel (Rapperswil) à la distribution et Noah Greuter (Kloten) à la conclusion après seulement 29 secondes de jeu dans une ambiance électrique.

Un état de grâce qui n’a malheureusement pas duré pour les jeunes joueurs de l’entraîneur Thomi Derungs. Les Américains ont profité de la première pénalité helvétique signalée à l’encontre du Genevois Robin Leibzig pour égaliser. Suffisant pour que Team USA prenne son envol dans une rencontre disputée en trois périodes de quinze minutes et se mette définitivement à l’abri.

La relève helvétique, même si son avenir s’annonce brillant, a toutefois pu mesurer l’écart qui la sépare encore à ce stade des meilleurs joueurs nord-américains. C’est avant tout au niveau de la vitesse d’exécution et de la qualité des tirs que leurs adversaires sont sortis du lot.

Pour espérer se hisser en demi-finale, les Suisses devront désormais battre la Finlande lundi (20h) avec une différence de buts extrêmement favorable lors de son deuxième et dernier match de la phase de groupe.

Cyrill Pasche, Lausanne