Jonas Hiller veut-il vraiment raccrocher ses mitaines? Quand on le voit évoluer à un tel niveau, on a de la peine à l’imaginer sur son canapé avec des pantoufles, sans ses patins et sa tunique de gardien. À 37 ans, l'Appenzellois du HC Bienne a envie de passer plus de temps dans sa maison avec son épouse et de s’occuper de son entreprise de kitesurf à La Neuveville. Mais avec cette classe qui a fait de lui un portier de NHL, il pourrait imiter Cristobal Huet et jouer jusqu’à 40 ans.

Il suffit de poser la question aux joueurs de Genève-Servette qui se sont cassé de nombreuses dents sur lui ce samedi. Alors que les Aigles ont eu l’occasion de revenir plusieurs fois dans la partie, surtout au second tiers, il a dit non, permettant à Peter Schneider de réussir un triplé et cette si séduisante équipe du HCB de s’offrir un score de tennis. Il s’agit de son neuvième succès cette saison, son quatrième d’affilée contre un adversaire volontaire mais qui a commis trop d’erreurs pour répéter sa magnifique performance de la veille.

«Jonas Hiller a effectué de bons arrêts mais il a juste effectué son travail comme à tous les matches, pestait Patrick Emond, le coach des Grenat. C’était à nous d’être meilleurs pour lui marquer plus de buts. Mais quand tu affrontes une équipe avec un tel volume de jeu, tu dois être parfait, ce qui n’a pas été le cas.»

Dans le Seeland, tout le monde espère aujourd’hui que leur as va revenir sur sa décision. «On essaie de le rendre heureux en espérant qu’il change d’avis», sourit le directeur sportif, Martin Steinegger. À moins que Bienne ne remporte le titre où là personne ne pourra l’empêcher de s’arrêter au sommet…

Christian Maillard, Bienne