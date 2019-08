Jonas Hiller, vous l’avez annoncé au «Journal du Jura»: vous raccrocherez vos grandes jambières au terme de la saison 2019-2020. Un coup de tête?

Non! Cette décision a été longuement mûrie et ne date pas de lundi. Voilà plusieurs mois que j’avais fait part de mes intentions au HC Bienne. C’est normal: le club a besoin de temps pour explorer des pistes afin d’assurer ma succession.

Avez-vous conscience d’avoir lâché une bombe dans le microcosme du hockey suisse?

Aujourd’hui, oui. Si vous saviez le nombre de messages que j’ai reçu... Mais je n’avais jamais imaginé que cette annonce allait générer tout ce tintamarre. Mais bon, je suis content de l’avoir dit. Si j’avais attendu quelques semaines, cela aurait pu perturber le vestiaire. Maintenant, on va pouvoir nous concentrer sur la saison sans être embêtés par ce type de distractions.

Pourquoi arrêter, en fait? A 37 ans, vous vous sentez vieux?

(Rires) Non, mais les années sont bien présentes, je sais que je ne vais pas rajeunir. Il y a deux raisons majeures qui sont à l’origine de ce choix. D’abord, la famille. J’ai envie de passer du temps avec elle, de voir grandir mes deux enfants.

Et l’autre?

Dans ma tête, il a toujours été clair que je voulais être maître de mon destin et choisir ce moment. Il n’y a pas de doutes: mon corps peut encore m’aider à être dominant pendant un an. Après, je ne le sais pas.

Il est abimé, votre corps?

Non, non, il va bien. Mais, vous savez, le jeu va toujours plus vite, les tirs sont toujours plus précis. Je me suis toujours adapté à cette mutation et j’aime ce type de défis. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire pendant plusieurs années encore.

Lors de votre première saison où vous étiez le No 1 indiscutable, avec Davos après votre séjour à Lausanne, vous étiez devenu champion de Suisse. Et si vous terminiez votre carrière comme vous l’aviez commencée?

J’aimerais bien. Et, qui sait, cela pourrait se produire! A Bienne, nous progressons chaque saison...

Le Jonas Hiller de l’après-hockey, que fera-t-il?

Aucune idée. Dans un premier temps, je pense que je m’éloignerai des patinoires, que je passerai du temps en famille, que nous voyagerons un peu plus loin qu’en Suisse. Mais après? Peut-être vais-je tenter de rendre au milieu une partie de ce qu’il m’a donné. Peut-être vais-je donner quelques conseils aux jeunes gardiens. On verra.