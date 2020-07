L’épisode des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018, où le tournoi avait été animé par des joueurs essentiellement issus des ligues européennes, ne devrait constituer qu’une exception dans l’histoire moderne. Dès 2022, à Pékin, les hockeyeurs de NHL seront très probablement de retour dans les patinoires bardées des cinq anneaux.

En effet, alors que que la ligue professionnelle nord-américaine et l’association des joueurs (NHLPA) sont sur le point de ratifier une convention collective retouchée suite aux conséquences de la pandémie, plusieurs médias de référence outre-Atlantique mentionnent que la nouvelle entente inclut une clause permettant aux hockeyeurs de NHL de s’aligner aux JO de 2022 (Chine) et 2026 (Italie).

Détails non-révélés

A ce stade, les détails du pacte, qui devrait être signé à brève échéance, n’ont pas été rendus public. Mais, sous couvert de l’anonymat, des acteurs impliqués dans la gestion de ce dossier ont révélé leurs contours à de réputés insiders.

McKenzie on the Olympics, the BOG vote & when we'll see an official announcement on a return

