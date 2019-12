Ambri: «Bienvenue à la maison»

Le Jura à la maison! Et c’est Paolo Duca, directeur sportif d’Ambri, qui invite. Jura, Léventine, même combat, même passion, même ferveur. Arrivés en masse à Ambri et à Piotta, les supporters ajoulots auront le sentiment de ne pas avoir quitté leur Jura natal. L’épicerie Rebetez s’appellera certes «chez Gobbi», le Cheval Blanc sera devenu la «Pizzeria Montanara», mais pour le reste, ce sera presque comme à la maison. Même la mythique Valascia a un petit air de patinoire du Voyeboeuf. Les deux meilleurs groupes de supporters du pays côte à côte pour une finale de Coupe, imaginez l'ambiance! Ambri, ça fait un bout de route quand même depuis Porrentruy, mais les vrais supporters léventins aussi savent ce que ça signifie que de venir de très loin pour supporter leur club favori. Alors, vendu?

Genève: «Un après-midi à la campagne»

Du hockey à la campagne, pourquoi n'y avais-je pas pensé avant?

Si Chris McSorley a réussi à vendre des Burgers à 30 francs aux Vernets, pensez bien qu’il sera aussi capable de remplir la patinoire pour la première fois de la saison à Genève. Pour y parvenir, cette finale de la Coupe devra être «vendue» comme un événement pour le fan de hockey genevois. Quoi de plus satisfaisant, pour le citadin, après une éreintante semaine de labeur sur la place financière genevoise, que de se ressourcer en passant «un après-midi à la campagne»? Main dans la main avec Jura Tourisme, Chris McSorley a tout pour mettre sur pied un event éco-responsable inoubliable: bien sûr on garde Sherkan, mais on ne sert pas de Burgers cette fois-ci. Non, une réplique géante de la Saint-Martin aux Vernets en marge de la finale et le tour est joué: bouillon, gelée, boudin, bouilli, grillades, choucroute, rôti et totché, le tout pour 375 francs en zone VIP. Damassine offerte. Alors, vendu?

Lausanne: «Hockey Night»

Un match de hockey à la Vaudoise aréna en 2020?

Imaginez un seul instant cet imposant mur de 3500 places tout de jaune et de noir vêtu. J’en ai déjà les frissons. Pour le LHC, accueillir le HC Ajoie entre ses murs représente une occasion en or de se réconcilier avec son public. Après la «Ladies Night» de mardi contre Zoug, l’abonné lausannois aura droit à sa première «Hockey Night» de la saison, même si la finale a lieu dans l'après-midi. Un slogan punchy pour aller droit au but: voici enfin du hockey à la Vaudoise aréna, avec des émotions, des étincelles, de l’ambiance, des étrangers (Devos et Hazen) qui cartonnent et une équipe qui laisse son cœur sur la glace. Alors, vendu?

Berne: «Chers consommateurs ajoulots, wilkommen in Bärn»

Bon, ils arrivent à quelle heure?

Imaginez un instant un dixième du Canton du Jura qui débarque dans la Berne fédérale en ce dimanche après-midi 2 février. Marc Lüthi, le big boss du SCB, en bon businessman, accueillera même personnellement chaque consommateur ajoulot devant les portes de sa patinoire, à bras ouverts. «Chers amis, bienvenue. La buvette, c’est sur la droite, les restaurants c’est sur le gauche. Surtout, faites-vous plaisir et dépensez sans compter.» Et puis, une rampe jaune et noire, des drapeaux jurassiens un peu partout, encore davantage que pendant les matches du SCB. Et, cerise sur le gâteau, la Rauracienne à la place de la «Marche de Berne» à l’entrée des joueurs sur la glace de la PostFinance-Arena. Et enfin, le bouquet final: une pluie de confettis aux couleurs du HCA gracieusement offerte par Marc Lüthi, un homme qui sait vraiment recevoir le consommateur. Alors, vendu?

Cyrill Pasche