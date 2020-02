Kevin Fiala n'en finit plus de faire trembler les filets en NHL. Vendredi soir, l'ailier saint-gallois a inscrit un nouveau but - son seizième de la saison -, participant ainsi à la victoire de son équipe du Minnesota Wild sur la glace d'Edmonton (5-3).

Fiala a inscrit le but du 1-1 à la 9e minute. Il compte désormais 40 points en 55 matches cette saison, et n'est plus qu'à huit unités de son record. Du côté des Oilers, Gaëtan Haas a patiné pendant 12'29'' et terminé la rencontre avec un différentiel neutre.

Les deux autres Suisses qui étaient en lice dans les sept matches de la soirée n'ont pas rigolé. Nino Niederreiter (-1) a été aligné pendant 28'26'', mais il n'a pu empêcher la défaite à domicile de ses Carolina Hurricanes face aux New York Rangers (2-5). Yannick Weber n'était pas dans l'alignement des Hurricanes. Enfin, Roman Josi (-1) a également connu la défaite avec les Nashville Predators (1-2 après prolongation à Chicago).

NHL. Résultats de vendredi: NY Islanders - Detroit 4-1. Chicago - Nashville 2-1 ap. Dallas - St. Louis 1-5. Anaheim - Colorado 0-1. Calgary - Boston 3-4. Edmonton - Minnesota 3-5. Carolina - NY Rangers 2-5.

Sport-Center