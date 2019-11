Six joueurs suisses ont connu la victoire avec leur équipe samedi soir dans la Ligue nord-américaine, tout en restant plutôt discrets sur le plan individuel. Ainsi, les New Jersey Devils ont enregistré un net succès à la maison face aux Detroit Red Wings (5-1). L’attaquant haut-valaisan Nico Hischier était sur la glace lors de trois des réussites de son équipe et a terminé la soirée avec un bilan de +3 en 18’13’’ de jeu, mais n’a enregistré qu’un assist sur le «game-winning goal» de son coéquipier Will Butcher au troisième tiers-temps. Après une prestation compliquée la veille face à Pittsburgh, le défenseur zurichois Mirco Müller n’a cette fois pas été aligné par les Devils.

Avec Carolina, Nino Niederreiter a également fêté une victoire à domicile, après avoir dominé les Florida Panthers (4-2). Le Grison n’a toutefois pas griffé la feuille de statistiques, même s’il a signé un différentiel de +1 en 14’18’’. Dans le camp floridien, Denis Malgin n’était pas à la fête. Il n’a patiné que durant 6’42’’ et a réussi à finir avec un bilan de -2.

De leur côté, les Nashville Predators sont allés cueillir un joli succès à Saint-Louis, chez les Blues champions en titre (2-4). Roman Josi a encore livré une performance solide avec un assist et un bilan de +3 pour 27’58’’ sur la glace. L’autre défenseur bernois Yannick Weber n’a pas été aligné.

Filip Forsberg slams home the rebound just 20 seconds in!#Preds pic.twitter.com/iAAetIFpGB — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019

Autre succès en déplacement, celui des Edmonton Oilers à Las Vegas (2-4). L’attaquant biennois Gaëtan Haas a lui aussi obtenu une passe décisive (son 5e point en 17 matches) sur le troisième but albertain signé Markus Granlund.

Markus Granlund slams home the rebound to restore the two goal lead!#LetsGoOilers pic.twitter.com/VGHZOMN03T — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019

Timo Meier et les San Jose Sharks ont quant à eux gagné en prolongation devant leur public face aux New York Islanders grâce à un but de l’ancien renfort de Genève-Servette Logan Couture (2-1). Mais le chasseur de buts appenzellois est resté muet durant les 19’11’’ qu’il a passées sur la glace. Il est en plus reparti avec un bilan de -1.

We're trying to post about @Logancouture's @EASPORTSNHL overtime winner but Twitter keeps saying that we already tweeted that. pic.twitter.com/xISvHSvVvZ — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) November 24, 2019

Dernier joueur suisse vainqueur, Luca Sbisa a conservé un bilan neutre en 18’34’’ de jeu à Winnipeg avec les Jets. La formation du défenseur zougois l’a emporté face aux Columbus Blue Jackets (4-3). Ces derniers ont aligné l’arrière zurichois Dean Kukan durant 14’24’’ pour un différentiel de -1.

Un patineur helvétique a tout de même touché la cible: Kevin Fiala avec le Minnesota Wild contre Boston. En échappée solitaire, l’attaquant saint-gallois a traversé toute la glace pour se présenter face à Tuuka Rask en début de troisième tiers. Juste avant que Fiala ne tire, le défenseur Torey Krug a poussé le puck dans ses propres filets, synonyme de but pour son adversaire suisse.

Kevin Fiala with an unassisted score off the defenseman to double the Minnesota lead!#MNWild pic.twitter.com/Ys5sodBOUg — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019

Le Wild menait alors 2-4 sur la glace des Bruins, mais ces derniers ont réussi à retourner la rencontre dans la foulée, pour s’imposer 5-4 après prolongations grâce à un magnifique but d’un bout à l’autre de la glace signé… Torey Krug. L’arrière s’est ainsi racheté de sa maladresse, forçant Fiala et les siens à se contenter d’un point.

IN THE NIGHT, THE STORMY NIGHT! TOREY KRUG GOES COAST TO COAST AND WINS IT FOR THE BRUINS IN OVERTIME! WOW!#NHLBruins pic.twitter.com/xv2Vb3zPY4 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 24, 2019

Enfin, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (+1 en 16’01’’) était sur la glace lors du seul but inscrit à domicile par Washington. Les Capitals ont été battus aux tirs aux buts par les Vancouver Canucks (1-2 tab), qui n’avaient pas aligné Sven Baertschi.

Les autres parties de la soirée ont vu Calgary gagner à Philadelphie (2-3 tab), Arizona l’emporter à Los Angeles (2-3), Toronto en faire de même au Colorado (3-5), les NY Rangers jubiler à Montréal (5-6), Dallas s’en sortir à la maison contre Chicago (2-1 tab) et Tampa Bay dominer Anaheim (6-2).