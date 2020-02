Ce 24 février est aussi la journée de la valise en NHL. A 21 h (suisse), le marché des transactions sera fermé, D’ici-là, plusieurs joueurs membres d’équipes qui ne figurent plus dans la course aux play-off porteront un nouveau chandail. Deux échanges majeurs ont déjà eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi.

Le Canadien de Montréal a envoyé Ilya Kovalchuk (36 ans) à Washington en retour d’un choix de troisième ronde au repêchage 2020 qui se tiendra les 26 et 27 juin au Centre Bell. Acquis début janvier par les Habs alors qu’il était libre de tout engagement, l’ailier russe a obtenu treize points (dont six buts) en 22 matches avec le club québécois et était rapidement devenu l’un des chouchous de la foule.

Les Canadiens ont fait l’acquisition du choix de 3e tour des Capitals de Washington en 2020, en retour de l’attaquant Ilya Kovalchuk.#GoHabsGo pic.twitter.com/66PaJ65KDW — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 24, 2020

Chez les Caps, une formation aspirante à la Coupe Stanley, il retrouvera son compatriote Alex Ovechkin avec qui il était devenu champion du monde en 2008 et en 2009 sous les ordres de Slava Bykov. Et un entraîneur, Todd Reirden, avec qui il avait joué à Atlanta en 2001-2002.

Le club de la métropole québécoise se retrouve désormais avec treize choix, dont six dans les trois premières rondes, au prochain repêchage.

Les Detroit Red Wings ont expédié leur défenseur Mike Green (34 ans) à Edmonton en retour du joueur de centre Kyle Brodziak (35 ans) et d’un choix conditionnel à la draft.

The Detroit #RedWings today acquired center Kyle Brodziak and a conditional draft pick from the Edmonton Oilers in exchange for defenseman Mike Green. pic.twitter.com/xc6izcqoLF — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) February 24, 2020

Pendant que les directeurs généraux s’affairent dans les coulisses, trois Suisses ont patiné.

Le centre seelandais Gaëtan Haas a sué durant 10’32'' avec les Edmonton Oilers, qui se sont imposés 2-4 à Los Angeles contre les Kings. Connor McDavid, qui effectuait son retour au jeu après avoir soigné une blessure, a été crédité d’un but fabuleux et de deux assists.

L’ailier saint-gallois Kevin Fiala a connu une sortie difficile (différentiel de -2) avec le Minnesota Wild, défait par les St.Louis Blues (1-4).

L’allier appenzellois Timo Meier (un assist, différentiel de -2) n’a guère été plus dominant avec les San Jose Sharks, qui ont subi la loi des Islanders à New York (4-1). Sport-Center