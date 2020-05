8 mai 2020. Selon le planning établi de longue date par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), c’est ce vendredi que devait s’amorcer le Championnat du monde à Zurich et à Lausanne. En soirée, au Hallenstadion, la Suisse aurait dû y affronter la Russie.

Dans le cadre de la préparation de cet événement majeur dans le calendrier sportif de l’année dans notre pays, on s’était assis pendant une trentaine de minutes avec l’ailier russe Ilya Kovalchuk (37 ans) le 5 février dernier à Montréal après un entraînement matinal au Complexe Bell de Brossard. Aujourd’hui membre des Capitals de Washington après avoir transité par la case «Canadien», le premier choix overall des Trashers d’Atlanta en 2001 est un routinier des Mondiaux. Il y a pris part à onze reprises, y a raflé sept médailles dont deux d’or en 2008 (Québec) et à Berne (2009). En 94 matches, il amassé 86 points. En 2009, il avait désigné MVP. En 2008, lors de la finale contre le Canada, il avait inscrit deux goals, dont celui de la victoire dans la prolongation.

Fallait-il publier cette entrevue? Ou fallait-il la glisser dans sur l’icône «corbeille» de l’ordinateur portable? On a longtemps hésité. Et puis, finalement, comme l’entretien dépasse la cadre du championnat du monde 2020 annulé, on a choisi d’appuyer sur la touche «mise en ligne».

Ilya Kovalchuk, vous considérez-vous comme un patriote?

Oui. Mais pourquoi cette question?

Parce que vous avez toujours honoré les convocations de vos sélectionneurs lorsque vous n’étiez pas engagé dans les play-off de NHL et en santé…

Vous savez, quand j’étais gamin, je ne rêvais pas de la NHL. Je rêvais de porter le maillot de mon pays. Mon père était un passionné, il m’avait transmis cet amour. D’ailleurs, si je porte le No 17, ce n’est pas du hasard (ndlr: en sélection, il arbore le 71 car le 17 de Kharlamov est retiré). C’est en l’honneur de Valeri Kharlamov, qui était le joueur favori de mon père. Il est décédé avant ma naissance, mais j’ai pu visionner plusieurs de ses matches sur cassettes, notamment ceux de la Série du Siècle.

Au delà de l’honneur de porter le chandail national, pourquoi aimez-vous tant les Mondiaux?

Un championnat du monde, c’est à chaque fois un défi qu’on n’a pas en clubs. Réunir en quelques jours un groupe de joueurs, constituer rapidement un esprit d’équipe et tout mettre en oeuvre pour gagner: c’est fascinant. Et, à chaque fois, les gars sont heureux d’être là.

En 2008, en finale contre le Canada à Québec, vous aviez signé le 4-4 à la 55e minute et le but de la victoire en prolongation. Quand on vous en parle, vous frissonnez encore?

En prolongation, il avait signé le but du premier sacre mondial de la Russie.

Oui! Quand j’y repense… Quelques minutes avant la fin du match on était menés de deux buts. Sur leur banc, je vous l’assure, on l’a vu, les Canadiens célébraient déjà leur victoire. Avec du recul, on peut affirmer que ce renversement de situation a changé le visage du hockey russe. Ce succès, ce premier titre depuis 1993, ce premier sacre sous le nom de «Russie» a permis de fonder la KHL et développer une ligue très compétitive au pays.

Vous souvenez-vous de l’identité de votre adversaire en quarts de finale?

(Eclats de rires) Oui, oui, très bien, c’était votre équipe, la Suisse. Vos gars avaient inscrit deux buts dans leur propre filet dans les premières minutes du match. Un truc comme ça, on ne peut pas l’oublier parce que, disons, cela ne se produit pas souvent. Mais je peux vous dire quelque chose?

Bien sûr!

Aujourd’hui, plus personne ne sourit lorsqu’on parle du hockey suisse. C’est dingue: en quelques années, votre petit pays a effectué des progrès considérables qui forcent l’admiration. Soyons honnêtes, à l’époque des Mondiaux de Québec, vous n’étiez pas considérés comme une nation de hockey. Aujourd’hui, vous sortez des premiers choix overall du repêchage de la NHL. Respect.

En 2009, le tournoi avait eu lieu à Berne et à Kloten et vous y aviez gagné votre deuxième médaille d’or. Un souvenir particulier?

Son deuxième titre de champion du monde, en 2009, à Berne. (Photo: Keystone)

Pour notre pays, cela fut une démonstration extraordinaire de la valeur de la KHL car, dans la sélection, nous n’étions que deux joueurs de NHL. Slava Bykov avait réussi à fédérer le groupe autour de son projet. Chapeau, vraiment chapeau à lui.

Vous parlez de Slava Bykov, qui a été votre sélectionneur et votre entraîneur à Saint-Pétersbourg où vous aviez remporté la Coupe Gagarin en 2015. Que représente-t-il pour vous?

Il est l’un des coaches à qui je dois beaucoup.

Pour préparer cet entretien, on l’a appelé. Il nous a dit que vous n’étiez pas le joueur sans rigueur défensive comme beaucoup vous décrivaient au début de votre carrière…

C’est pourquoi je lui dois beaucoup. Il m’a tellement aidé. Surtout, il a cru en moi. Durant toutes les années passées ensemble sur la glace, je n’ai jamais eu le moindre problème avec lui.

En 2015, sous la houlette de l'entraîneur Slava Bykov, il remporte le championnat de KHL avec le SKA Saint-Pétersbourg. (Photo: Collection Slava Bykov)

D’ailleurs Bykov a un message pour vous (on lui montre une vidéo sur laquelle l’ex-joueur de Gottéron lui glisse quelques mots en russe)...

(Emu) Slava est vraiment spécial. Ce n’est pas ordinaire de voir de grands joueurs devenir de grands entraîneurs. Mais lui, en plus, il est un grand homme. Je loue son honnêteté, sa franchise. Quand il a quelque chose à te dire, il le fait en te regardant dans les yeux. J’ai beaucoup de respect pour ce caractère. D’ailleurs, même quand je traversais de mauvaises périodes où je ne produisais pas, il m’a toujours soutenu.

La prochaine fois que vous jouerez pour votre pays, vous ne pourrez pas porter le maillot de Russie et votre hymne national ne résonnera pas à cause des sanctions prononcées par l’Agence Mondiale Antidopage. Triste?

Ce n’est pas bien quand la politique prend le dessus sur le sport. Et les hockeyeurs n’ont jamais été concernés par toutes ces affaires. Mais nous, on sait d’où nous venons. Notre drapeau est dans notre coeur.

Propos recueillis par Emmanuel Favre, Montréal