Les 31 équipes engagées dans le championnat de NHL 2019-2020 ont désormais été confrontées à la défaite dans le temps régulier. Dernier rescapé, le Colorado Avalanche est tombé dans la nuit de lundi à mardi à Saint-Louis, où les Blues se sont imposés 3-1 grâce à des buts de Brayden Schenn, David Perron et Vladimir Tarasenko.

Le club de Denver n’a pas uniquement égaré deux points sur la patinoire du vainqueur de la Coupe Stanley 2019. Il a également perdu Mikko Rantanen, l’un de ses attaquants les plus percutants. Au cours de la deuxième période un patin du Finlandais est resté coincé dans la glace et la cheville de l’ailier droit (neuf matches, douze points personnels) a subi une torsion.

Brutal looking leg injury for Mikko Rantanen pic.twitter.com/fVB24NGGJn

n»

La nature exacte de la blessure n’a pas été communiquée par l’Avalanche.

Sans le défenseur zurichois Dean Kukan (surnuméraire) ni l’ex-gardien de Lugano Elvis Merzlikins (remplaçant), les Columbus Blue Jackets se sont imposés 3-4 après prolongation à Toronto. Le but de la victoire été signé sur penalty par le Suédois Gustav Nyquist.

An OT penalty shot goal? Oh yes indeed, Gustav Nyquist ( @GNyquist ). pic.twitter.com/OdoQ8qJuE1

Quelques instants plus tôt, l’ailier vedette des Maple Leafs Mitch Marner avait bloqué le puck avec son gant alors qu’il était étendu sur la glace à proximité de la cage défendue par Frederik Andersen. Une faute sanctionnée d’un tir de pénalité.

Mitch Marner covers the puck and it leads the #CBJ getting a penalty shot #Leafs #LeafsForever pic.twitter.com/MY6RConfjq