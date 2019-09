Le HC Bienne finit toujours par s’en sortir. Une victoire (ou même deux, à vrai dire) après les tirs au but par-ci, une autre à l’arrachée par-là, comme mardi soir face à Davos (2-1). La manière n’est pas toujours au rendez-vous, mais les Biennois empilent les unités avec régularité depuis le début de la saison. Le butin amassé jusqu’ici: quatorze unités, soit cinq victoires en six sorties. Le tout en jouant du hockey… de septembre. C’est-à-dire un jeu qui n’est de loin pas parfait et qui contient encore énormément de déchet. Un hockey où les automatismes restent à régler et où le power-play ne fonctionne pas encore (cinq séquences gâchées face à Davos). Mais peu importe, après tout. Tandis que Rapperswil et Genève jouent des tours à la moitié de la Ligue, les Seelandais continuent leur petit bonhomme de chemin, sans trop forcer ni se poser de questions. Tous ces points - surtout ces points de bonus qui paraissent anodins à cette période de l’année - sont bons à prendre à ce stade de la compétition.

Le HCB n’est bien sûr pas à l’abri d’un passage à vide plus tard dans la saison, mais il vaut toujours mieux commencer une campagne du bon patin que l’inverse. L’histoire récente démontre à quel point il est compliqué, voire impossible, de combler le retard accumulé durant les premiers mois du championnat.

Le power-play: un atout largement sous-exploité

Le HC Bienne s’est faufilé jusqu’au sommet du classement et peut aborder la suite des événements avec sérénité. Les bases sont solides après deux Top 4 et autant de demi-finales au cours des deux dernières saisons. Reste désormais à régler les détails. Le jeu de puissance, évidemment, en est un. Les hommes d’Antti Törmänen se compliqueront bien moins la tâche, comme hier face au HCD, lorsque leurs unités spéciales leur permettront de faire la différence, sinon de décanter les situations mal emmanchées. Une plus grande efficacité avec un ou deux hommes en plus sur la glace passera inévitablement par une utilisation bien plus judicieuse de leur meilleur atout en supériorité: jusqu’ici, rien n’a été entrepris pour mettre Yannick Rathgeb dans les meilleures dispositions possibles à la ligne bleue, dans son rôle et sa position de prédilection. Et dans ce cas précis, ce n’est pas vraiment au joueur de corriger le tir, mais bien davantage au staff technique de trouver la bonne formule pour enfin tirer profit d’une arme largement sous-exploitée jusqu’ici.

Bienne – Davos 2-1 (0-0 1-0 1-1)

Tissot Arena. 5433 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Mollard, Gnemmi et Schlegel.

Buts: 37e Fuchs (Riat) 1-0, 43e Ulmer (Forster, Fey) 2-0, 55e Lindgren (Rantakari, Corvi) 2-1.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Hügli, Cunti, Künzle; Riat, Fuchs, Schneider; Ulmer, Gustafsson, Karaffa; Kohler. Entraîneur: Törmänen. Davos: van Pottelberghe; Rantakari, Paschoud; Du Bois, Jung; Kienzle, Guerra; Stoop; Ambühl, Corvi, Tedenby; Kessler, Lindgren, M. Wieser; Herzog, Bader, Eggenberger; Frehner, Aeschlimann, D. Wieser; Egli. Entraîneur: Wohlwend. Notes: Bienne sans Brunner, Lüthi (blessés) ni Neuenschwander (malade). Davos sans Palushaj, Hischier, Nygren, Buchli (blessés), Glarner, Weder ni Meyer (TI Rockets). Tir sur le poteau: Kessler (2e), Tschantré (11e). Tir sur la transversale: Rajala (21e). Temps mort demandé par Davos (59e). Davos sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’01 à la fin du match).

Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 6 x 2’ contre Davos.