Lors du dernier test à 16h30, tout fonctionnait à merveille. On parle-là de la sono, qui a choisi de tomber en panne au pire moment. Soit quelques instants avant la rencontre, lors du show d’avant-match. Des images, mais pas de son. Un silence et un surtout long moment de solitude pour les personnes en charges du show. Un show manqué et finalement remplacé par les champs des supporters. Le son est revenu pour la troisième période. Mieux vaut tard que jamais. «Lorsque nous sommes entrés sur la glace pour le match et que la patinoire était remplie, c’était un sentiment extraordinaire», explique Etienne Froidevaux. Et puis ce mur des supporters aux places debout, de la folie!»

Première action, premier lapsus. Il fut l’œuvre de Jonas Junland après sept secondes de jeu dans la toute nouvelle patinoire: le défenseur suédois du LHC a tenté de mettre le puck sur le but genevois, mais il a manqué son coup. Dégagement interdit, puis la douche froide. Engagement gagné par le jeune Deniss Smirnovs, tir instantané du buteur Tommy Wingels, 1-0. Le tout après… dix secondes de jeu. Dans la catégorie des départs complètement ratés, celui-ci figure tout en haut de la liste. «Cela nous a un peu coupé les jambes, et cela aussi été un coup dur pour notre public, regrette Etienne Froidevaux, le capitaine des Lions. Nous savions que Genève allait commencer très fort et faire tout son possible pour nous gâcher la soirée. Mais nous avons su relever la tête après ce départ manqué.»

Tellement bruyant

Du positif, enfin. Lorsque Cory Emmerton est entré dans l’histoire de la nouvelle arène en tant que premier buteur du LHC à la Vaudoise Aréna. L’imposant videotron indiquait alors que 16 minutes et 42 secondes venaient d’être jouées lorsque le nouveau stade a explosé pour la première fois. «C’était tellement bruyant», se souvient Etienne Froidevaux.

Enfin, le coup de grâce, avec ce but de routinier marqué par un jeune de 20 ans, Simon Le Coultre. Un ancien de la maison lausannoise passé chez le rival genevois. Décidément, quand ça ne veut pas… «Nous étions tous très déçus d’être passés à côté de cette grande première. Ce n’était pas un match comme les autres, et je suis persuadé que nous serons plus relax la prochaine fois.» La prochaine fois, ce sera déjà samedi, contre Davos. Pour la première victoire du LHC dans son nouveau bijou?