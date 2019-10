FR Gottéron n’a pas cueilli de troisième victoire de rang. Face aux ZSC Lions, les Dragons ont payé cher leur mauvais début de match.

Pour preuve, un premier but après 104 secondes (Fredrik Pettersson), un deuxième après 255 secondes (Maxim Noreau). C’est un véritable orage qui s’est abattu sur FR Gottéron dans les cinq premières minutes de jeu. L’intégralité de la première période a d’ailleurs été totalement à l’avantage des ZSC Lions (16 tirs zurichois contre seulement quatre lancers fribourgeois). En vingt petites minutes, les lacunes défensives de certains Dragons (Noah Schneeberger notamment, impliqué sur les deux premiers buts) ont ressurgi au grand jour malgré les améliorations entrevues depuis le départ de Mark French et l’arrivée de Christian Dubé sur le banc.

Le doublé de Desharnais

Le but de Prassl, auteur de son troisième point personnel de la soirée, après seulement 152 secondes en deuxième période (23e, 0-3) a encore davantage compliqué la tâche des Fribourgeois. Les hommes de Christian Dubé ont eu une occasion en or de se relancer lorsque Tristan Vauclair, auteur d’un slalom époustouflant dans la défense zurichoise a absolument tout fait juste sauf… ajuster la cage vide après avoir mis le gardien Lukas Flüeler hors de position (29e).

Le but libérateur est finalement tombé quelques instants plus tard de la crosse de David Desharnais, servi par Matthias Rossi (33e, 1-3). Le Québecois s’est ensuite offert un doublé en remportant son duel face à Flüeler alors que Gottéron évoluait avec un homme en moins (35e, 2-3), relançant du même coup les Dragons peu après la mi-match.

Mais Pius Suter, démarqué par Roman Wick, a redonné deux longueurs d’avance à son équipe au début de la troisième période (44e, 2-4) et ainsi offert un peu de répit aux ZSC Lions. Dimanche, les Dragons se déplaceront à Rapperswil pour y affronter les Lakers au stade des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Christian Dubé, qui devrait toujours être à la bande d’ici-là, sera-t-il tenté de ménager quelques joueurs-clé?

FR Gottéron – Zurich Lions 2-4 (0-2 2-1 0-1)

BCF Arena. 6036 spectateurs.

Arbitres: MM. Dipietro, Urban, Altmann et Schlegel.

Buts: 2e Pettersson (Diem, Prassl) 0-1, 5e Noreau (Hollenstein, Prassl/ 6 c 5, pénalité différée) 0-2, 23e Prassl (Berni, C. Baltisberger) 0-3, 33e Desharnais (Rossi, Stalberg) 1-3, 35e Desharnais (Furrer/ 4 c 5!) 2-3, 44e Suter (Wick, Schäppi) 2-4.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Schneeberger, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Brodin, Desharnais, Stalberg; Rossi, Walser, Mottet; Marchon, Schmutz, Lhotak; Lauper, Schmid, Vauclair. Entraîneur: Dubé.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher; Suter, Roe, Wick; Hollenstein, Krüeger, Bodenmann; Pettersson, Prassl, Diem; C. Baltisberger, Schäppi, Pedretti; Simic. Entraîneur Grönborg

Notes: FR Gottéron sans Bykov, Sprunger (blessés) ni M. Forrer (surnuméraire). Zurich Lions sans Nilsson (blessé), Ortio ni Sutter (surnuméraires). FR Gottéron sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’20 à 58’38).

Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron, 1 x 2’ contre Zurich Lions.