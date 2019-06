Vainqueurs de la première Coupe Stanley de leur histoire, les St. Louis Blues ont défilé samedi dans les rues de leur ville devant une foule immense. Les joueurs de la franchise NHL du Missouri ont paradé sur des voitures personnalisées et à pied, pour le plus grand bonheur des fans.

