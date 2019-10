Alors que la saison régulière de NHL débutera dans la nuit de mercredi à jeudi (quatre matches au calendrier), les 31 équipes ont dû communiquer l’identité des 23 joueurs retenus dans leur effectif mardi à 23h. Parmi les 713 hockeyeurs qui ont convaincu leur personnel d’entraîneurs durant les 21 jours du camp d’entraînement, on retrouve onze Suisses.

À Nashville, deux de sept défenseurs sont bernois: le capitaine Roman Josi et Yannick Weber.

Au New Jersey, le Zurichois Mirco Müller figure dans le top 7 défensif alors que le Valaisan Nico Hischier entamera sa troisième campagne dans la ligue professionnelle nord-américaine au centre du premier trio.

En Californie, l’ailier appenzellois Timo Meier, qui a obtenu un contrat de quatre ans d’une valeur de 24 millions de dollars américains durant l’été, devrait assumer davantage de responsabilités chez les San Jose Sharks, qui ont laissé filer Joe Pavelski sur le marché des joueurs autonomes.

Chez les Carolina Hurricanes, l’ailier grison Nino Niederreiter devrait former un duo redoutable avec le Finlandais Sebastian Aho.

Au Minnesota Wild, l’ailier saint-gallois Kevin Fiala, qui avait manqué le début du camp pour des raisons administratives (permis de travail), a logiquement été intégré à la liste des treize attaquants choisis par Bruce Boudreau.

Les bonnes surprises émanent de Gaëtan Haas et de Jonas Siegenthaler. L’ancien Biennois figure parmi les 14 attaquants choisis par les Edmonton Oilers et devrait entamer son aventure nord-américaine au centre de la quatrième ligne d’attaque. Quant au défenseur zurichois, qui avait navigué entre la NHL et la AHL en 2018-2019, il a grimpé dans la hiérarchie des Washington Capitals pour figurer aujourd’hui dans le top 4.

A Columbus, l’arrière zurichois Dean Kukan a convaincu l’entraîneur John Tortorella de le maintenir avec le grand club.

Chez les Florida Panthers, l’attaquant soleurois Denis Malgin a franchi le cut, mais sa position demeure fragile.

Deux Suisses n’ont pas connu le camp d’entraînement espéré. L’attaquant bernois Sven Bärtschi a été rétrogradé en AHL par les Vancouver Canucks alors que le défenseur zougois Luca Sbisa, qui était à l’essai chez les New York Islanders, a quitté Brooklyn sans contrat.

Par ailleurs, il y aura un homme titulaire du passeport à croix blanche derrière le banc d’une équipe: l’ex-sélectionneur de l’équipe de Suisse Ralph Krueger est à la tête des Buffalo Sabres.