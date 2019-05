Éliminée en quart de finale du championnat du monde, la Suisse a perdu un rang au classement mondial. La sélection de Patrick Fischer est désormais huitième. Pour la troisième année consécutive, l’Allemagne et la Suisse ont échangé leurs positions. Malgré sa défaite en finale, le Canada reste en tête de la hiérarchie, devant la Russie. La Finlande, titrée hier soir, a gagné deux rangs pour grimper sur le podium devant la Suède, qui était double championne du monde en titre.

Le classement IIHF sera utilisé pour déterminer les groupes en vue du championnat du monde de Zurich et Lausanne, l’an prochain. Les organisateurs ayant le droit de procéder à une inversion au moment de placer les seize équipes participantes, la composition des poules sera annoncée mardi.

Les huit premières nations (Canada, Russie, Finlande, Suède, République tchèque, Etats-Unis, Allemagne et Suisse) sont d’ores et déjà qualifiées pour les Jeux olympiques de 2022 à Pékin. La Chine, pays organisateur et 32e nation mondiale, est également assurée de sa participation. Jamais une équipe classée aussi bas avait disputé le tournoi olympique. (nxp)