Avant d’évoquer les inquiétudes, il y a déjà lieu de relever ce constat, plutôt réjouissant: à défaut d’être productif loin de chez lui - son dernier succès à deux points loin de sa glace remonte au 28 novembre à Zoug –, le HC Bienne a commencé son programme de réhabilitation en redevenant influent dans son antre. Un antre où Ambri, tout comme Zoug et GE Servette récemment, a fini par céder mardi soir.

Le succès obtenu face à des Léventins très vite éteints l’a presque été sans peine, serait-on tenté d’écrire. Le temps d’effacer l’approximation de Jonas Hiller sur l’ouverture du score du défenseur Pinana. Le temps également d’effacer cinq minutes d’infériorité numérique suite à l’exclusion de Damien Riat pour un coup porté à ce même Pinana, sorti sur blessure.

Au lieu de s’effondrer après ces deux séquences propres à saper un peu plus encore son moral qu’il a déjà défaillant, Bienne a réagi en équipe. Battu trois jours plus tôt à la Valascia (5-4 ap) tout comme lors des deux précédentes confrontations face aux Tessinois en championnat, les joueurs d’Antti Törmänen n’avaient pas le droit de capituler une quatrième fois contre un rival placé en retrait.

Alors ils ont puisé dans leurs tripes pour remonter la pente. Par chance, Ambri ne leur a pas trop compliqué leur mission, lui qui a semblé se résigner sitôt les deux réussites adverses tombées en début de période intermédiaire. Le pactole amassé n’est en tout cas pas négligeable. Il l’est d’autant moins qu’il a été conquis en ne concédant qu’un but. Pour une arrière-garde devenue dangereusement poreuse depuis quelques semaines, c’est toujours ça de pris pour son capital confiance.

Pour la première de ses trois piges dans le Seeland, le Finlandais Otso Rantakari, prêté par Davos pour combler le vide laissé en défense par Anssi Salmela (blessé), est passé quasi inaperçu. Une relative transparence qui s’explique par le peu de boulot qu’il a dû accomplir. Jonas Hiller n’en a pas eu beaucoup plus, ce qui ne l’a pas empêché de porter une grande part de responsabilité sur la réussite encaissée. Loin d’être décisif depuis quelque temps, l’ange gardien du HCB se voit progressivement rétrograder de portier extraordinaire à ordinaire.

Vendredi, Bienne affrontera Rapperswil en terrain ennemi, là où il ne gagne plus depuis sept matches. Les six longueurs d’avance qu’il possède aujourd’hui sur Berne (9e, mais avec un match de moins) et les onze de bonus sur Ambri (10e) lui permettront certainement d’aborder ce déplacement un peu moins tiraillé par la peur. Et si, au passage, Hiller pouvait retrouver son grade d’antan…

Julien Boegli, Bienne

