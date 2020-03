Heinz Ehlers et les Langnau Tigers vont se séparer en fin de saison. Le Danois, ex entraîneur du HC Bienne et de Lausanne, n’a pas été limogé par le club emmentalois mais a demandé à être libéré de ses obligations, explique la Berner Zeitung. Heinz Ehlers aurait en effet fait part de sa volonté aux dirigeants de ne pas aller au bout de son contrat en fin d’année 2019 déjà. Le père de l'attaquant des Winnipeg Jets, Nikolaj Ehlers, est aussi engagé à temps partiel par la Fédération danoise en tant que coach de l'équipe nationale. Il aurait désormais une offre à plein temps sur la table en tant que sélectionneur du Danemark.

L’entraîneur de 54 ans était en poste à Langnau depuis 2016, où il était arrivé en provenance de Lausanne. A Malley, Ehlers avait dirigé le LHC durant trois saisons (entre 2013 et 2016) après le retour du club en LNA. Il avait réussi l'exploit de qualifier les Lions à deux reprises pour les play-off.

Lors du dernier exercice avec Langnau, il avait guidé les Tigres en play-off en décrochant le 6e rang durant la saison régulière mais n’a pas réussi à rééditer l’exploit cette saison (11e). Si la saison devait se poursuivre, les Tigres devront encore batailler dans le tour de classement et dépasser Ambri ou Berne afin d'éviter une éventuelle finale des play-out contre Rapperswil. En vue de la saison prochaine, son successeur sur le banc des Tigers pourrait être Lars Leuenberger, champion avec le CP Berne en 2013, selon le quotidien bernois.