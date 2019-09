Sept points vendredi soir; quinze depuis le début de la saison toutes compétitions confondues (6 matches). Avec le trio Bertschy-Jooris-Kenins, le Lausanne Hockey Club a déjà trouvé sa ligne de parade. Une triplette qui pour le moment éclipse toutes les autres tant elle fait forte impression.

Vendredi en ouverture de championnat de National League, elle a permis - avec le concours d'un Tobias Stephan impeccable - au LHC de retourner une situation compromise sur la glace de Lugano (0-2 après 20 minutes). Avec un doublé de Bertschy et une réussite de Jooris (5-2 score final).

Un infatigable cheval de course d'un côté (Kenins). Un Jooris omniprésent dans le jeu et dans les duels, qui créée des espaces pour ses deux ailiers. Bertschy le premier, lui qui continue à faire parler la poudre au rythme qui était le sien en seconde partie d'exercice 2019-2020. Ce trio a tout pour bien faire. Et il a très bien fait au Tessin.

Lausanne peut vraiment faire mal, cette saison. A condition qu'il se débarrasse de son étiquette d'équipe à réaction qui lui colle à la peau depuis plusieurs mois. Et qu'il commence ses matches à temps; surtout défensivement. Face à un adversaire plus costaud que Lugano - orphelin de Merzlikins et de Hofmann, partis durant l'été -, la passivité constatée en première moitié de rencontre vendredi aurait pu s'avérer fatale.