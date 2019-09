Lausanne a pris le meilleur départ par Yannick Herren face à une équipe de Philadelphie pas franchement concernée (1-0, 5e). Les Vaudois ont doublé la mise quelques minutes plus tard par Cory Emmerton, en supériorité numérique (2-0, 11e). La rencontre a tourné à la démonstration dès la 14e avec une nouvelle réussite de Joel Genazzi (3-0). Et Philadelphie, pendant ce temps? Rien. Absolument rien. Une prestation triste pour une formation censée débuter sa saison dès ce week-end.

La seconde période n’a pas franchement mieux commencé pour la franchise de NHL puisque Joel Vermin a inscrit le 4-0 dès la 24e en supériorité numérique. La première bribe de réaction des Flyers est intervenue une minute plus tard avec l’inévitable Claude Giroux. Durant une dizaine de minutes, les hommes d’Alain Vigneault ont mis une petite pression sur l’arrière-garde lausannoise. Tour à tour Tobias Stephan et Luca Boltshauser ont tenu bon. Lors de l’ultime période, Connor Bunnaman a inscrit le 4-2 sur un rebond accordé par le second nommé.

Cette réduction du score a rendu la fin de match plus intéressante. Enfin! Mais les Vaudois ont tenu bon pour finalement remporter un beau succès de prestige malgré la poussée finale des Flyers et la réduction du score de Sean Couturier à la 58e (4-3).

Lausanne HC - Philadelphia Flyers 4-3 (3-0 1-1 0-2)

Vaudoise Arena, 9600 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Kaderli, O’Halloran; Salonen et Suchanek.

Buts: 5e Herren 1-0. 11e Emmerton (Bertschy, Genazzi/5 c 4) 2-0. 14e Genazzi 3-0. 24e Vermin (Jeffrey/5 c 4) 4-0. 25e Giroux (Couturier/5 c 4) 4-1. 46e Bunnaman 4-2. 58e Couturier (Twarynski/6 contre 5) 4-3.

Lausanne HC: Stephan (33e Boltshauser); Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Grossmann; Genazzi, Oejdemark; Vermin, Jefrrey, Kenins; Bertschy, Jooris, Herren; Moy, Emmerton, Almond; Antonietti, Froidevaux, Traber; Leone. Entraîneur: Peltonen.

Philadelphia Flyers: Hart (24e Elliott); Sanheim, Provorov; Braun, Gostisbehere; Niskanen, Hagg; Myers, Morin; Konecny, Giroux, Couturier; Voracek, Hayer, Farabee; van Riemsdyk, Laughton, Lindblom; Bunnaman, Twarynski, Raffl. Entraîneur: Vigneault.

Notes: les Philadelphia Flyers sans Stewart ni Pitlick (surnuméraires). Les Philadelphia Flyers sans gardien de 57’02’’ à 57’50’’ puis de 58’30’’ à la fin du match. Temps mort: Philadelphia Flyers (58e).

Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne; 2 x 2’ contre les Philadelphia Flyers.