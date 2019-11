Ce n’est pas tous les soirs que l’on peut faire cohabiter doctrine philosophique et hockey sur glace. Alors profitons-en. Le holisme est une théorie expliquant que «le tout est plus important que la somme de ses parties». La victoire biennoise en terres vaudoise pourrait être un exemple en soi. Diminués par de nombreuses absences (Riat, Brunner, Gustafsson ou encore Hügli), les Seelandais sont repartis de la Vaudoise aréna avec le sourire jusqu’aux oreilles grâce à une belle prestation d’équipe. La victoire d’une groupe soudé qui a fait fi des circonstances. Comment? En entamant la rencontre du bon pied sans jamais laisser le Lausanne HC souffler.

S’ils se sont imposés sur le tard, c’est aussi parce qu’ils sont su faire bloc défensivement au moment où les Lausannois ont tenté de sauver les apparences. Mais le mal était fait et le but de Mike Künzle est finalement venu les sanctionner fort justement. Comment est-ce possible d’être aussi imprécis en zone offensive? Une statistique vaut plus que 1000 mots. En 60 minutes, Lausanne a tiré 27 fois (!) à côté du but de Jonas Hiller. Plus que la totalité de shoots cadrés des Seelandais (22). Avec huit tentatives aux fraises, Christoph Bertschy a d’ailleurs été l’arroseur le plus assidu.

Blessures en prime

Au final, cette rencontre a prouvé, si besoin était, que la somme d'individualités, si bonnes soient-elles, peineront toujours face à un collectif huilé. Antti Törmänen a répondu à cette question holisitque de la plus belle des manières en proposant un alignement inédit au sein duquel un ancien défenseur (Ulmer), deux juniors (Karaffa et Schläpfer) ou encore un joueur prêté par Davos (Kessler) sont venus à bout d’un Lausanne HC aux noms plus ronflants à travers son alignement.

Un problème ne venant que rarement seul, Ville Peltonen a dû composer sans Cody Almond et Josh Jooris durant une bonne partie de la soirée. Les deux Canado-suisses sont sortis sur blessure, forçant le coach finlandais à jouer avec trois lignes en fin de rencontre (Tim Traber a ainsi retrouvé son rôle de joker de luxe). Si les deux attaquants venaient à manquer ce samedi à Ambri la tâche serait drôlement compliquée. A moins que cela ne force la somme d’individualités vaudoises à composer un groupe souder?

Grégory Beaud, Lausanne

Pour les détails du match, cliquez ici.