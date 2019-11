A égalité numérique: avantage Lausanne

Le HC Bienne affiche le «Corsi» le plus faible de National League (44,97%). La statistique - qui compare les tirs cadrés, ratés et bloqués d'une équipe comme de son opposant en match, hors situations spéciales - indique que les Seelandais ne sont généralement pas dominateurs à égalité numérique. Ou en tout cas moins que ne l'est leur adversaire du soir (49,37%).

Non seulement les hommes d'Antti Törmänen génèrent peu de shoots («Corsi for» de 51,21, le pire de la Ligue), mais en plus ils en concèdent beaucoup («Corsi against» de 62,68, le pire de la Ligue là encore). Ce n'est pas une surprise si Lausanne (2,32 buts marqués par rencontre à égalité numérique, contre 1,68 but encaissé) possède des standards plus élevés que Bienne (1,75 contre 1,70) en termes d'efficacité pure.

En situations spéciales: avantage Bienne

Les deux équipes ont connu des problèmes en power play. Bienne en début de saison (3,33% d'efficacité lors de ses 7 premiers matches), Lausanne un peu plus tard (4% entre sa 8e et sa 14e sortie du championnat). Mais toutes les deux carburent aujourd'hui à un rythme élevé dans la spécialité (respectivement 35,29% d'efficacité depuis 6 matches et 37,5% depuis 5 rencontres). Une cadence par ailleurs difficilement tenable sur la longueur.

Les courbes en box play sont en revanche plus régulières. Les deux formations affichent même une statistique identique sur les trois dernières semaines (77,27%). Sur l'ensemble de l'exercice, l'avantage au rayon situations spéciales est seelandais. Mais sur la forme du moment, le LHC n'a rien à envier à son visiteur du soir.

Dans les cages: match nul

Partant du principe que Tobias Stephan sera aligné ce vendredi (et Luca Boltshauser samedi à Ambri?), son duel avec Jonas Hiller promet. Les deux gardiens de buts sont parmi ce qu'il se fait de mieux en National League. Depuis le début de la saison, le dernier rempart seelandais tient la corde (93,35% d'arrêts contre 92,35%). Mais depuis 7 matches, la tendance est inversée (93% d'arrêts pour Stephan, 91,33% pour Hiller).

Dépendance: avantage Lausanne

Lausanne a disputé une rencontre de moins que Bienne, mais il possède deux fois plus de joueurs ayant inscrit au moins 5 buts cette saison (6 contre 3). Là où Toni Rajala (11 réussites) et Marc-Antoine Pouliot (8) ont marqué 36% des réalisations seelandaises, le total des deux meilleurs scoreurs vaudois - Christoph Bertschy (8) et Joel Vermin (7) - représente 10% de moins chez les Lions, où l'on répertorie dix éléments à 3 buts ou plus. Autrement dit: au LHC, la production offensive repose sur davantage d'individualités.

