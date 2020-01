La série négative du HC Bienne se poursuit. Vendredi à la Tissot Arena, les Seelandais ont concédé une septième défaite consécutive en championnat, en s’inclinant après tirs aux buts face au LHC (5-4).

Au cours d’une soirée un peu portes ouvertes, ceux-ci avaient pourtant pris le meilleur départ. A vrai dire, ils ont dominé le premier tiers tant sur le plan de l’intensité qu’au tableau d’affichage, avec des réussites de Künzle en power play (8e 1-0) et de Fuchs (19e 2-0).

Après la pause, Lausanne est revenu avec d’autres intentions et a recollé par l’intermédiaire d’Almond (26e 2-1) et de Jooris (28e 2-2). Le début d’une période de folie, avec pas mal d’indiscipline, d’errances des deux côtés. Un épisode poursuivi avec deux buts inscrits en 32 secondes, par Künzle (30e 3-2) puis Bertschy (30e 3-3), et une nouvelle réalisation de Künzle, sa troisième personnelle, trois minutes plus tard, encore en power play (33e 4-3).

De quoi pousser Ville Peltonen à remplacer Boltshauser par Stephan. Mais pas de quoi décourager les Lions, de retour à la hauteur des Seelandais d’entrée de troisième tiers (42e Lindbohm 4-4). Moment choisi par les deux équipes pour en finir avec les cadeaux à l’adversaire. Enfin. Direction la prolongation, puis les tirs aux buts, où Lausanne a fait la différence avec des réalisations de Herren et de Bertschy pour signer un quatrième succès consécutif.

Jérôme Reynard, Bienne

Bienne - Lausanne 4-5 tab (2-0 2-3 0-1 0-0)

Tissot Arena, 6102 spectateurs.

Arbitres: MM.Mollard, Sternat (Aut); Kovacs, Seewald.

Buts: 8e Künzle (Salmela, Brunner/5c4) 1-0, 19e Fuchs (Rajala) 2-0, 26e Almond 2-1, 28e Jooris (Bertschy) 2-2, 30e Künzle (Brunner, Cunti) 3-2, 30e Bertschy (Jeffrey, Almond) 3-3, 33e Künzle (Ullström/5c4) 4-3, 42e Lindbohm (Vermin) 4-4.

Tirs aux buts: Schneider -, Herren 0-1, Rathgeb -, Bertschy 0-2, Künzle 1-2, Moy -, Rajala -, Almond -, Brunner -.

Bienne: Paupe; Salmela, Fey; Rathgeb, Forster; Kreis, Moser; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Riat, Gustafsson, Schneider; Tschantré, Neuenschwander, Tanner; Kohler. Entraîneur: Törmänen.

Lausanne: Boltshauser (33e Stephan); Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Roberts, Froidevaux, Leone. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Bienne sans Lüthi, Ulmer, Hügli ni Pouliot (blessés). Lausanne sans Antonietti (blessé), Traber (suspendu) ni Junland (healthy scratch). Tirs sur le poteau: 14e Rajala, 20e Moy. 22e le but de Vermin est refusé en raison d’une faute d’Emmerton sur le gardien.

Pénalités: 3x2’ contre Bienne; 3x2’ + 1x10’ (32e Oejdemark) contre Lausanne.