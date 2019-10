«C’est dans ce genre de rencontres qu’on s’aperçoit qu’il nous manque un power play.» Joël Genazzi n’a pas découvert face à Zurich les problèmes de son équipe en situation spéciale. Non, ce que le défenseur du LHC a voulu dire, c’est qu’il est toujours plus simple de pouvoir compter sur un jeu de puissance efficace quand on n’y arrive pas vraiment à 5 contre 5.

Première réalité de la soirée de vendredi à la Vaudoise aréna: Lausanne a éprouvé toutes les peines du monde à déstabiliser le solide système zurichois à égalité numérique. A générer des temps forts. Second constat post-rencontre: il n’a pas réussi à se montrer beaucoup plus dangereux en supériorité numérique. Et cela malgré quatre séquences, dont deux alors que le score n’était que de 1-0 pour le leader de National League. C’est principalement là que le LHC a péché. Car c’est là qu’il aurait pu se relancer en dépit de ses difficultés à 5 contre 5. Résultat des courses: aucun tir cadré et une seule occasion (Leone) en quatre minutes de power play entre la 8e et la 10e. Avant le 2-0 du Z (17e), inscrit après 24 secondes passées à 5 contre 4. Violente comparaison.

Une rapidité d’exécution qui fait défaut. Des lignes de tir qui peinent à être trouvées. Des duels perdus dans le slot. Et, à force d’enchaîner les situations sans marquer, le doute qui qui participe à gripper davantage la machine. «On n’arrive pas à s’installer suffisamment longtemps pour fatiguer l’adversaire et profiter des erreurs qu’il pourrait ensuite commettre», a ajouté Joël Genazzi.

Lausanne n’a transformé qu’un seul de ses 28 derniers jeux de puissance. Il est sans surprise le plus mauvais élève de la Ligue dans l’exercice (12,24% d’efficacité), après avoir été le cancre du box play jusqu’à récemment. Malgré ses problèmes en situations spéciales il est quatrième du championnat, en ayant disputé deux matches en moins que les trois premiers.

Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Zurich 1-3 (0-2 0-1 1-0)

Vaudoise aréna, 8002 billets vendus.

Arbitres: MM. Tscherrig, Stolc (Aut); Cattaneo, Seewald.

Buts: 3e Roe (Suter) 0-1, 17e Pettersson (Roe, Noreau/5c4) 0-2, 37e Noreau (Roe) 0-3, 60e Bertschy (Kenins, Jeffrey/6c5) 1-3.

Lausanne: Stephan; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Grossmann, Genazzi; Nodari; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Leone, Emmerton, Kenins; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Zurich: Flüeler; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher, Sutter; Pettersson, Roe, Suter; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; C. Baltisberger, Prassl, Sigrist; Simic, Schäppi, Pedretti. Entraîneur: Grönborg.

Notes: Lausanne sans Jooris (blessé) Wärn (surnuméraire) ni Oejdemark (La Chaux-de-Fonds). Zurich sans Wick (blessé) ni Ortio (surnuméraire). Tirs sur les montants: 24e Roe. 57’19 Lausanne demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 59’57.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 4x2’ contre Zurich.