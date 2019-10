Après deux revers contre Genève et Davos, le LHC n’avait plus droit à l’erreur à domicile. Encore davantage face à des St-Gallois qui étaient mine de rien juste devant lui au classement au premier lâcher de puck de la soirée… Ca a été dur, ça n’a pas été très beau, mais les Vaudois ont enfin «brisé la glace».

Une déviation de Kenins sur la transversale, quelques bons arrêts de Bader, le gardien remplaçant st-gallois, et tout semblait devait se mettre en place pour un nouveau match traquenard pour les Lausannois. Heureusement pour eux, ils ont pu compter sur un arrêt exceptionnel de Stephan du plateau devant Wellman (15e).

Le dernier rempart n'a en revanche pas pu faire grand chose à la suite d’un envoi d'Egli à la 25e, en power-play. Il aurait même pu capituler une deuxième fois quelques secondes plus tard, mais a été sauvé par son poteau gauche, à la suite d'un envoi de Kristo. A la 27e, c'est Wellman qui a encore trouvé l'aluminium du poteau droit, cette fois.

Mais Lausanne a, cette fois, eu de la ressource. Peu avant la mi-match, Antonietti a égalisé d'une habile déviation, sur un tir de Lindbohm. De quoi remettre la tête à l'endroit de la troupe de Ville Peltonen. A 5 minutes de la seconde pause, c'est Emmerton qui a inscrit le 2-1, sur les genoux, à la suite d'un rebond laissé par le cerbère adverse.

Leone et Herren ont tué le suspense aux 48e et 56e. Le premier a profité d’un bon travail d’Almond, le deuxième d’un rebond presque identique à son ouverture du score de lundi contre Philadelphie, et le public de feu Malley a enfin quitté sa nouvelle enceinte avec le sourire. Ils n’étaient pas énormément à s’être déplacés cette fois, certes (6456 «billets vendus»), mais sont au moins rentrés chez eux en ayant vécu un petit peu d’histoire des lieux.

Robin Carrel, Lausanne

Lausanne - Rapperswil 4-1 (0-0 2-1 2-0)

Vaudoise aréna. 6456 spectateurs. Arbitres: MM. Müller, Nikolic (Aut); Kaderli, Betschart.

Buts: 25e Egli (Casutt/5c4) 0-1, 28e Antonietti (Lindbohm) 1-1, 35e Emmerton 2-1, 48e Leone (Almond) 3-1, 56e Herren (Jooris, Grossmann) 4-1.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Nodari, Grossmann; Heldner, Junland; Genazzi; Bertschy, Jooris, Herren; Moy, Emmerton, Almond; Vermin, Jeffrey, Kenins; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber.

Rapperswil: Bader; Vukovic, Profico; Hächler, Maier; Egli, Randegger; Gähler, Dufner; Kristo, Rowe, Casutt; Clark, Dünner, Wellman; Hüsler, Schlagenhauf, Spiller; Mosimann, Ness, Loosli.

Pénalités: 5x2’ contre Lausanne; 2x2’ contre Rapperswil.

Notes: Lausanne san Oejdemark (surnuméraire). Rapperswil sans Cervenka, Schweri ni Forrer (blessés). Tirs sur les montants: 7e Kenins, 26e Kristo.