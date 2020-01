Le Lausanne HC est reparti du bon pied. En commençant l’année 2020 comme il avait terminé la précédente: par une victoire, la troisième d’affilée. De quoi confirmer la réaction de Zurich et de Lugano, avant la trêve. Et de quoi relever une différence qui saute aux yeux entre la série de défaites de début décembre et la bonne passe actuelle: l’implication des leaders, trop souvent effacés lors de la crise.

On ne parle pas ici de Jonas Junland, passé de joueur le plus utilisé à banni de l’alignement. Mais d’autres hommes forts qui ont permis au LHC de remporter une nouvelle rencontre, jeudi soir face à Ambri (5-1). De monter en puissance après une entame poussive (due à un certain manque de rythme après la pause?). On pense à Cody Almond, impliqué sur les deux premières réussites lausannoises à la Vaudoise aréna. En se faisant mal devant la cage adverse, à l’image de sa prestation du 21 décembre à Zurich.

On songe également à Christoph Bertschy, à l’origine du 4-1 et buteur sur le 5-1, à chaque fois en s’arrachant (comme à Lugano l’avant-veille de Noël). A Joel Vermin, auteur du No 3 pour son retour de blessure. Et à Joël Genazzi (3 buts et 1 assist en 3 matches) ainsi qu’à Petteri Lindbohm (2 buts et 2 assists en 3 matches), lesquels ont aussi inscrit leur nom sur la feuille des scoreurs, jeudi. Sans oublier Dustin Jeffrey, une passe décisive et deux punitions provoquées, la deuxième alors que le LHC était à 4 contre 5 depuis 3’38 en raison d’une pénalité de match infligée à Traber (36e), à l’origine du 4-1.

A Lausanne, les leaders sont de retour au premier plan. Par leur détermination, leur proactivité, leur efficacité. Toute une différence.

Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Ambri 5-1 (1-1 3-0 1-0)

Vaudoise aréna, 9234 billets vendus.

Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri; Huguet, Cattaneo.

Buts: 10e Sabolic (D’Agostini) 0-1, 11e Almond (Nodari, Kenins) 1-1, 23e Genazzi (Jeffrey, Herren) 2-1, 28e Vermin (Emmerton) 3-1, 40e Lindbohm (Bertschy/4c4) 4-1, 47e Bertschy (Frick/4c5) 5-1.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone; Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Ambri: Manzato (41e Ostlund); Ngoy, Pinana; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Fohrler, Jelovac; D’Agostini, Flynn, Sabolic; J. Neuenschwander, Müller, Zwerger; Trisconi, Dal Pian, Hinterkircher; Incir, A. Neuenschwander, Mazzolini. Entraîneur: Cereda.

Notes: Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Junland (en tribune). Ambri sans Conz, Rohrbach, Kneubuehler, Bianchi, Kostner, Hofer, Novotny (blessés) ni Goi (malade).

Pénalités: 1x2’ + 1x5’ (36e Traber, méconduite pour le match) contre Lausanne; 4x2’ contre Ambri.