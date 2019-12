Le Lausanne HC a terminé l’année sur une victoire, la deuxième en trois jours, lundi soir sur la glace de Lugano (0-2). De quoi passer les Fêtes plus sereinement après une série de défaites. Toujours privés de Vermin (commotionné) et avec un Junland à nouveau laissé à la maison, les Lions ont emmanché la rencontre sur la lignée de leur prestation de samedi à Zurich. Agressifs dans leur zone, solides et disciplinés, ils ont profité d’une situation de supériorité numérique pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Genazzi, parfaitement servi par Moy (16e 0-1).

Deux gardiens en verve

A 5 contre 5, les deux équipes se sont la plupart du temps neutralisées. Il y a bien eu des opportunités. Mais tant Stephan que Zurkirchen ont réalisé plusieurs parades déterminantes. Les arrêts du gardien lausannois, principalement devant McIntyre (18e) et Loeffel (34e), lui ont permis de fêter son deuxième blanchissage de la saison, au bout d’une rencontre qui a perdu en intensité à mesure que l’horloge tournait. Et durant laquelle on a senti le poids des trois matches disputés en quatre jours par les deux équipes. Bertschy a scellé le score dans la cage vide (60e 0-2).

JR

Lugano - Lausanne 0-2 (0-1 0-0 0-1)

Cornèr Arena, 6120 spectateurs.

Arbitres: MM. Lemelin, Nikolic; Kovacs, Bürgi.

Buts: 16e Genazzi (Moy/5c4) 0-1, 60e Bertschy (Emmerton/cage vide) 0-2.

Lugano: Zurkirchen; Postma, Riva; Chiesa, Wellinger; Loeffel, Jecker; Ronchetti; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Fazzini, Lajunen, Suri; Bürgler, Sannitz, Lammer; Zangger, Romanenghi, Walker; Haussener. Entraîneur: Pelletier.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Leone; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 3x2’ contre Lugano; 2x2’ contre Lausanne.

Notes: Lugano sans Vauclair, Jörg, Morini (blessés) ni Chorney (surnuméraire). Lausanne sans Vermin, Antonietti (blessés) ni Junland (healthy scratch). Tir sur le poteau: 14e Bertschy. 57’54 Lugano demande un temps-mort et joue sans gardien jusqu’à 19’40.