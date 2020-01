Le LHC a commencé l’année comme il avait terminé la précédente: par une victoire. Devant plus de 9000 spectateurs, les Lions ont pris la mesure d’Ambri (5-1) pour signer un troisième succès consécutif en championnat, jeudi soir à la Vaudoise aréna. Ceux-ci n’avaient pourtant pas pris le meilleur des départs. En manque de punch (de rythme?), ils ont concédé l’ouverture du score à la 10e minute de jeu à la suite d’une bataille perdue dans l’arrondi par Heldner et Emmerton (Sabolic 0-1). Heureusement pour eux, Almond a remis les pendules à l’heure 67 secondes plus tard en profitant d’un rebond accordé par Manzato, après un tir de Nodari, un bon travail préparatoire de Kenins et une situation de hors-jeu passée inaperçue.

Almond, c’est encore lui qui a permis à Genazzi d’inscrire le 2-1 en début de tiers médian (23e), d’un écran efficace devant le gardien. Comme quoi, ça vaut la peine d’aller pour de vrai où ça fait mal... Récompense confirmée cinq minutes plus tard par une contre-attaque sur laquelle Vermin, remis de sa commotion, aura été à l’origine et à la conclusion (28e 3-1). Après une période initiale poussive, Lausanne avait fait la différence.

Une pénalité de match infligée à Traber pour une charge en milieu de zone défensive sur Mazzolini a semé le doute (36e). Mais les hommes de Ville Peltonen ont tenu durant 3’38 passées en infériorité numérique, avant que Jeffrey n’obtienne une pénalité et que Lindbohm ne marque à 4 contre 4 (40e 4-1), bien aidé par Bertschy, lui même buteur lors de l’ultime période (47e 5-1).

Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Ambri 5-1 (1-1 3-0 1-0)

Vaudoise aréna, 9234 billets vendus.

Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri; Huguet, Cattaneo.

Buts: 10e Sabolic (D’Agostini) 0-1, 11e Almond (Nodari, Kenins) 1-1, 23e Genazzi (Jeffrey, Herren) 2-1, 28e Vermin (Emmerton) 3-1, 40e Lindbohm (Bertschy/4c4) 4-1, 47e Bertschy (Frick/4c5) 5-1.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Emmerton, Vermin; Almond, Jeffrey, Herren; Traber, Froidevaux, Leone; Roberts. Entraîneur: Peltonen.

Ambri: Manzato (41e Ostlund); Ngoy, Pinana; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Fohrler, Jelovac; D’Agostini, Flynn, Sabolic; J. Neuenschwander, Müller, Zwerger; Trisconi, Dal Pian, Hinterkircher; Incir, A. Neuenschwander, Mazzolini. Entraîneur: Cereda.

Notes: Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Junland (en tribune). Ambri sans Conz, Rohrbach, Kneubuehler, Bianchi, Kostner, Hofer, Novotny (blessés) ni Goi (malade).

Pénalités: 1x2’ + 1x5’ (36e Traber, méconduite pour le match) contre Lausanne; 4x2’ contre Ambri.