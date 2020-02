Au cours d’une première période équilibrée, ce sont deux duels perdus dans la même action par Cody Almond qui ont permis à Sven Leuenberger de faire la différence (9e 1-0). En dehors de cette réussite, chacune des deux équipes a eu ses temps forts et ses opportunités, la plus grosse pour les Lions étant à mettre à l’actif de Yannick Herren (13e).

A vrai dire, on a assisté à une partie de hockey sur glace de bonne facture, à la Bossard Arena. Une rencontre durant laquelle il n’aura longtemps manqué que la finition face à Leonardo Genoni d’un côté et Tobias Stephan de l’autre. On pense notamment aux occasions d’Alexandre Grenier (21e), de Grégory Hofmann (26e sur le poteau), de Yannick Herren encore (27e) et de Lino Martschini (36e) au cours du tiers médian.

En fait, il aura fallu attendre deux pénalités infligées coup sur coup au LHC pour que la tableau d’affichage évolue. Le temps pour Grégory Hofmann (52e 2-0 à 5c3) et Jérôme Bachofner (53e 3-0 à 5c4) de faire le break et tuer le match.

Jérôme Reynard, Zoug

Zoug - Lausanne 3-0 (1-0 0-0 2-0)

Bossard Arena, 6561 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Urban; Schlegel, Gnemmi.

Buts: 9e Leuenberger (Zehnder) 1-0, 52e Hofmann (Martschini/5c3) 2-0, 53e Bachofner (Martschini, Hofmann/5c4) 3-0.

Zoug: Genoni; Morant, Diaz; Geisser, Alatalo; Schlumpf, Zgraggen; Stadler, Zryd; Martinsen, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Lausanne: Stephan; Grossmann, Genazzi; Lindbohm, Frick; Heldner, Holm; Nodari, Oejdemark; Bertschy, Jooris, Leone; Grenier, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 3x2’ contre Zoug; 4x2’ contre Lausanne.

Notes: Zoug sans Schnyder (blessé), Thiry ni Klingberg (surnuméraires). Lausanne sans Emmerton ni Kenins (blessés).