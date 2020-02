Lors de la première période, les occasions ont été plutôt rare. Seul Mattia Hinterkircher a pu mettre en danger Tobias Stephan. Mais l’attaquant d’Ambri n’a pas pu tromper le gardien du LHC (15e). Hormis cette action solitaire, les deux formations n’ont proposé qu’un minimum de jeu.

Le second tiers a été un rien plus intéressant. Tyler Moy a été le premier lausannois à tester Benjamin Conz (26e). A la suite d’un poteau de Ronalds Kenins (28e), le premier power-play vaudois a débouché sur l’ouverture du score par Joel Vermin. L’ailier a profité d’un travail parfait de Yannick Herren (28e, 0-1). Ce dernier a touché les montants du buts tessinois à la 32e, quelques secondes avant le deuxième but des visiteurs.

Josh Jooris a exploité un service de Dustin Jeffrey pour donner de l’air au LHC (32e, 0-2). Ce double avantage n’a guère tenu puisque Nick Plastino a réduit l’écart en power-play (34e, 1-2). L’envoi du défenseur local a été dévié dans son propre filet par Petteri Lindbohm.

La dernière période a longtemps vu les joueurs locaux pousser de manière stérile. Mais en supériorité numérique, c’est Matt D’Agostini qui a pu égaliser (56e, 2-2). Lors de la prolongation, Josh Jooris a libéré les Lausannois après seulement 18 secondes. Le joueur de centre a profité d’un centre parfait de Christoph Bertschy pour offrir un point bonus au LHC.

Ambri-Piotta - Lausanne 2-3 ap (0-0 1-2 1-0 0-1)

Valascia, 4863 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Fluri; Fuchs et Ambrosetti.

Buts: 28e Vermin (Herren, Frick/5 c 4) 0-1. 32e Jooris (Jeffrey) 0-2. 34e Plastino (Flynn, D’Agostini/5 c 4) 1-2. 56e D’Agostini (Plastino/5 c 4) 2-2. 61e Jooris (Bertschy) 2-2

Ambri-Piotta: Conz; Fohrler, Dotti; Plastino, Fischer; Ngoy, Pezzullo; Moor; Trisconi, Goi, Bianchi; D’Agostini, Flynn, Zwerger; Schwab, Müller, Hinterkircher; Neuenschwander, Novotny, Mazzolini; Hofer. Entraîneur: Cereda.

Lausanne: Stephan; Heldner, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Jooris, Kenins; Grenier, Jeffrey, Vermin; Pereskokov, Almond, Herren; Moy, Froidevaux, Leone; Antonietti. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Ambri-Piotta sans Rohrbach, Kneubuehler, Jelovac, Kostner, Fora, Pinana, Incir, Manzato (blessés), Sabolic (malade) ainsi que Payr (club ferme). Lausanne sans Emmerton, Holm (blessés), Traber (surnuméraire) ni Roberts (club ferme). Tir sur les montants: Kenins (28e) et Herren (32e)

Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta, 4 x 2’ contre Lausanne.