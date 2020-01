Le Lausanne HC a ramené un point du troisième des quatre déplacements qui caractérisent son calendrier en ce moment. Les Lions ont été battus après prolongation par le CP Berne, vendredi soir à la PostFinance Arena (4-3).

En jouant simple, juste, de manière disciplinée et agressive, ils avaient pourtant réalisé une très solide première moitié de match, récompensée par un avantage de deux buts. Josh Jooris (5e réussite en 7 rencontres) a habilement dévié un envoi de Kenins (16e 0-1), alors que Yannick Herren a puni une perte de puck du jeune Mika Henauer dans sa zone défensive (24e 0-2).

Mais Lausanne a ensuite quelque peu perdu de sa discipline (3x2’ entre la 30e et la 40e) et de son autorité en capitulant devant Simon Moser, le plus prompt pour profiter du rebond accordé par Tobias Stephan (36e 1-2). Pire: il est passé à côté de son entame de troisième tiers en oubliant Jan Mursak au sommet de l’enclave (41e 2-2).

Relancés, les Ours ont gagné en intensité et donc en dangerosité. Et Thomas Ruefenacht leur a permis de passer l’épaule en poussant le puck au fond après un duel entre Tristan Scherwey et Tobias Stephan (52e 3-2). Malgré la tournure des événements, les Lions ne se sont pas laissés abattre. Au contraire, puisqu’ils sont parvenus à égaliser par l’intermédiaire de Cory Emmerton (58e 3-3), deux mois après le dernier but de l’attaquant canadien (14 matches de mutisme). Direction la prolongation, où Calle Andersson a offert la victoire au CP Berne (61e 4-3).

Jérôme Reynard, Berne

Berne - Lausanne 4-3 ap (0-1 1-1 2-1 1-0)

PostFinance Arena, 16 301 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Müller; Kaderli, Gnemmi.

Buts: 16e Jooris (Kenins, Bertschy) 0-1, 24e Herren 0-2, 36e Moser (Burren, Arcobello) 1-2, 41e Mursak (Ebbett, Blum) 2-2, 52e Ruefenacht (Scherwey, Arcobello) 3-2, 58e Emmerton (Frick) 3-3, 61e Andersson (Arcobello, Moser) 4-3. Berne: Karhunen; Andersson, B. Gerber; Untersander, Burren; Krueger, Blum; Henauer; Pestoni, Arcobello, Moser; Ruefenacht, Ebbett, Scherwey; Sciaroni, Mursak, Praplan; Berger, Heim, Kämpf; Bieber. Entraîneur: Jalonen.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Grossmann, Genazzi; Heldner, Holm; Nodari; Vermin, Emmerton, Jeffrey; Bertschy, Jooris, Kenins; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Leone. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 3x2’ contre Berne; 4x2’ Lausanne.

Notes: Berne sans Grassi (blessé), C. Gerber ni MacDonald (surnuméraires). Lausanne sans Antonietti (blessé) ni Oejdemark (suspendu).